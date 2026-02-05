Nam sinh đạt chứng chỉ tiếng Nhật cực hiếm

Trần Tiến Đoàn, học sinh lớp 11D1, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Ảnh: NVCC).

Tháng 1 vừa qua, Trần Tiến Đoàn, học sinh lớp 11D1, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội), xuất sắc đạt chứng chỉ N1 tiếng Nhật với số điểm tuyệt đối 180/180.

Đây là cấp độ cao nhất của kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT N1 - cũng là kết quả hiếm hoi - với một học sinh phổ thông.

Theo lãnh đạo Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, JLPT N1 là cấp độ khó nhất của kỳ thi năng lực tiếng Nhật, với tỷ lệ đỗ hằng năm ở mức rất thấp.

Người đạt được mức độ này, đòi hỏi năng lực ngôn ngữ tương đương người bản xứ, khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên sâu và nghe hiểu văn phong phức tạp. Đây là tiêu chuẩn cao nhất về tiếng Nhật, thường được yêu cầu trong công việc chuyên môn và nghiên cứu.

Trần Tiến Đoàn xuất sắc đạt chứng chỉ N1 tiếng Nhật (Ảnh: NVCC).

Do đó, việc đạt điểm tuyệt đối như Tiến Đoàn được xem là thành tích đặc biệt xuất sắc, ngay cả với nhiều thí sinh đã học tập và làm việc lâu năm bằng tiếng Nhật.

Ngoài ra, trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Nhật, 2 năm liền ở lớp 10 và 11, em đều đoạt giải nhì (năm 2024 và 2025).

Năm học 2025-2026, Tiến Đoàn tiếp tục đoạt giải nhì Olympic cấp Đại học Quốc gia môn tiếng Nhật.

Tháng 1 vừa qua, em và đồng đội đoạt giải vàng kịch ngắn tiếng Nhật toàn quốc.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Tiến Đoàn cho biết, em có duyên với tiếng Nhật vì từ năm 3-6 tuổi từng sinh sống ở đất nước mặt trời mọc cùng gia đình.

Năm lớp 2 về Việt Nam, cậu bé học ở một ngôi trường tiểu học và cả THCS bình thường, không chuyên chọn nên không có tiếng Nhật. Cậu bé chỉ duy trì ngôn ngữ này hàng ngày khi trò chuyện cùng chị gái.

Năm lớp 9, với định hướng thi vào Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, nam sinh dành khoảng ba tháng cuối học kỳ 2 để luyện tiếng Nhật tại một trung tâm.

Đỗ vào lớp 10 chuyên Nhật, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Đoàn bỏ hẳn học thêm, chỉ học ngữ pháp cùng thầy cô, luyện kỹ năng nghe nói từ chương trình thời sự, các bộ phim, sách báo và âm nhạc… Từ đó, ngôn ngữ cứ thế thấm dần.

Tiến Đoàn thích tiếng Nhật vì yêu ngôn ngữ và văn hóa của quốc gia này (Ảnh: NVCC).

Khoảng tháng 10/2023, Đoàn đăng ký dự thi kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT N2 nhưng rất tiếc bị trượt. Tháng 7/2024, nam sinh thi lại và đỗ chứng chỉ N2.

Tháng 12/2024, nam sinh thi chứng chỉ N1 lần đầu tiên, đạt 173 điểm.

Tháng 7/2025, cậu bé quyết định thi lại chứng chỉ N1 lần nữa và đạt 178 điểm. “Em và gia đình khá tiếc nuối khi thiếu 2 điểm để làm nên “lịch sử” của bản thân”, nam sinh nhớ lại.

Tháng 12 vừa qua, nam sinh tiếp tục thi và đạt tuyệt đối 180/180, kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT N1.

“Lúc thi xong, em không đặt nặng thành tích nên cảm giác thoải mái, không mấy áp lực. Khi biết mình đạt điểm tối đa, em hơi bất ngờ một chút”, Đoàn nói.

Về niềm đam mê tiếng Nhật, nam sinh cho hay, em thích ngôn ngữ này và cả văn hóa nước Nhật. Em muốn biến thế mạnh ngôn ngữ này để chọn vào ngành nghề yêu thích.

Được biết sắp tới, nam sinh mong muốn được đi du học ở Nhật. Mặc dù vậy, trong khoảng 1 năm rảnh rỗi chờ kết quả học bổng, em vẫn muốn tham gia kỳ thi THPT để lựa chọn ngành mình thích, thay vì chọn sẵn từ kết quả tuyển thẳng.

Ngôi trường Tiến Đoàn yêu thích ở Việt Nam là Đại học Ngoại thương hoặc Học viện Ngoại giao.