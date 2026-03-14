Nam sinh 5 lần thủ khoa tiết lộ lý do bất ngờ quay lưng với ngành Y

4 năm học, 5 lần thủ khoa

Vũ Việt Tiến, sinh viên năm 2 ĐH Bách khoa Hà Nội, thủ khoa 2 kỳ thi riêng (Ảnh: NVCC).

Đại diện Viện Đào tạo số và Khảo thí (ĐH Quốc gia Hà Nội) ngày 12/3 cho biết, Vũ Việt Tiến (sinh viên năm 2 ĐH Bách khoa Hà Nội) là thủ khoa đợt 1, kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026, với 127/150 điểm.

Đợt 1 đánh giá năng lực vừa qua, Tiến dự thi tổ hợp Q01, điểm thi Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Cách đây 2 năm, Tiến đồng thời cũng đạt thủ khoa kỳ thi đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội với 95,85/100 điểm.

Không chỉ đạt thủ khoa 2 kỳ thi riêng lớn nhất nhì nước, năm lớp 11 và 12, Tiến đều giành thủ khoa kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh các môn: Hóa học (lớp 11) và Toán, Sinh học (lớp 12).

Trong đó kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa, nam sinh đạt điểm tuyệt đối 20/20, là thí sinh thi vượt cấp năm đó.

Năm 2024, Tiến là thủ khoa đợt 1 kỳ thi đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội (Ảnh: NVCC).

Với thành tích học sinh giỏi cấp tỉnh 3 môn: Toán, Hóa, Sinh, thủ khoa đợt 1 kỳ thi đánh giá tư duy, Vũ Việt Tiến vẫn tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, đạt 28,85 ở cả hai khối A00 và B00, trúng tuyển ngành Khoa học máy tính, ĐH Bách khoa Hà Nội.

Năm đó, Tiến bước vào giảng đường đại học với tâm trạng đầy bỡ ngỡ, có đôi phần choáng ngợp bởi môi trường học tập khác lạ.

Tuy nhiên, nhờ tập trung tối đa cho từng môn học, với thái độ cầu thị và kiên trì, giúp nam sinh đạt điểm trung bình chung (GPA) 4.0 ở 2/3 học kỳ vừa qua.

Đặc biệt, ngay năm nhất đại học, Tiến được vinh danh là sinh viên 5 tốt cấp đại học, là bí thư lớp, đạt học bổng khuyến khích học tập của trường và của học bổng doanh nghiệp.

Thích ngành Y nhưng bất ngờ rẽ hướng

Tiến và bố mẹ tại lễ tốt nghiệp THPT (Ảnh: Mỹ Hà- NVCC).

Vũ Việt Tiến (SB 2006) vốn là học sinh “trường làng” THPT Tĩnh Gia, Thanh Hóa.

Với truyền thống gia đình đều dạy học, bố là cựu giảng viên Trường Sĩ quan pháo binh (Sơn Tây, Hà Nội); mẹ là giáo viên cấp 1, bà là giáo viên cấp 2 tại Tĩnh Gia, cậu bé luôn được định hướng phải nỗ lực rất nhiều trong học tập.

“Thời phổ thông, tôi thích học trường Y. Đấy chính là lý do tôi dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa học năm lớp 11, lớp 12 thi Toán, Sinh. Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, tôi đến Đại học Bách khoa Hà Nội dự thi đánh giá tư duy. Hình ảnh ngôi trường khiến tôi ngay lập tức quyết định từ bỏ ngành Y để theo đuổi ngành Máy tính”, nam sinh nhớ lại.

Nếu thời phổ thông thường thức học đến 1-2h sáng, 5h lại dậy tiếp tục học, ở ĐH Bách khoa, Tiến cho rằng, mình cần cân đối lại phương pháp học phù hợp.

Theo đó, để đạt điểm tuyệt đối, trước mỗi buổi học, Tiến đọc kỹ tài liệu. Điều gì chưa hiểu, nam sinh lên mạng tìm hiểu thêm.

Tiến tiếp tục nỗ lực để đạt học bổng, cố gắng san sẻ phần nào nỗi lo toan với bố mẹ (Ảnh: NVCC).

“Thay vì học thụ động như thời phổ thông, tôi cần hiểu bản chất vấn đề. Tôi cho rằng, là sinh viên, cần tập trung học các kiến thức phục vụ cho việc đi làm, thay vì chỉ tập trung cho học thuật như trước”, nam sinh chia sẻ.

Với niềm yêu thích Toán học, lên đại học, Tiến tiếp tục chọn cách đồng hành cùng các em khóa dưới bằng cách tham gia nhiều chương trình ngoại khóa và câu lạc bộ học thuật của nhà trường.

Chia sẻ về những dự định phía trước, Việt Tiến cho biết, mình sẽ tiếp tục nỗ lực để đạt học bổng ở các học kỳ sau, cố gắng san sẻ phần nào nỗi lo toan với bố mẹ.

Ngoài giờ lên lớp, nam sinh đang bắt đầu những bước đầu tiên trên con đường nghiên cứu khoa học.

Đặc biệt, nam sinh vẫn nuôi giấc mơ được vươn ra biển lớn. “Với tôi, du học là một bầu trời rộng mở mà mình luôn hướng tới nhưng để chạm vào được hay không, có lẽ cần phải nỗ lực gấp nhiều lần và chờ đợi một chữ “duyên” phía trước”, Tiến bộc bạch.