Hàng trăm sinh viên bàng hoàng khi bị Anh dừng cấp visa du học

Quyết định tạm dừng cấp visa du học của Chính phủ Anh mới đây có thể ảnh hưởng đến hơn 200 sinh viên Sudan chuẩn bị theo học tại khoảng 46 trường đại học trên khắp Vương quốc Anh. Trong số này có nhiều cơ sở đào tạo danh tiếng như Đại học Oxford, Đại học Cambridge và Cao đẳng Hoàng gia London.

Trước đó, ngày 10/3, Bộ trưởng Nội vụ Anh - Shabana Mahmood - thông báo tạm dừng cấp visa du học đối với người nộp đơn đến từ bốn quốc gia gồm Afghanistan, Cameroon, Myanmar và Sudan.

Shabana Mahmood cho rằng việc người dân từ bốn quốc gia này xin tị nạn ở Anh sau khi hoàn thành việc học là một hành vi "lạm dụng" (Ảnh: Andy Rain/EPA).

Trong tuyên bố, Bộ Nội vụ Anh cho biết số đơn xin tị nạn từ sinh viên đến từ Cameroon và Sudan đã tăng hơn 330%, tạo ra “mối đe dọa không bền vững đối với hệ thống tị nạn của Anh”.

Theo nguồn tin từ Bộ Nội vụ, các hồ sơ xin visa du học từ bốn quốc gia trên vẫn được xử lý bình thường đến ngày 26/3. Tuy nhiên, khả năng sinh viên kịp hoàn tất giấy “xác nhận nhập học” từ các trường đại học trước thời hạn này được đánh giá là rất thấp.

Trong khi đó, những người phản đối chính sách cho rằng lập luận về việc lạm dụng visa đã bị phóng đại. Theo số liệu được dẫn lại, chỉ khoảng 120 sinh viên Sudan nộp đơn xin tị nạn trong năm tính đến tháng 9, trong tổng số hơn 110.000 đơn xin tị nạn tại Anh.

Một trong những sinh viên bị ảnh hưởng là Wijdan Abdallah Salman Ahmed, 38 tuổi, nhà sinh học phân tử đang sống tại Sudan. Cô đã được nhận vào chương trình thạc sĩ y học tái tạo tại Trường Đại học Queen Mary (Đại học London) và đang được xem xét cấp học bổng Chevening (một chương trình học bổng danh giá của Chính phủ Anh).

Khi biết cơ hội du học bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi chính sách, Ahmed cho hay cô đã rất sốc.

Cô khẳng định mình không có ý định xin tị nạn nếu được sang Anh học tập. Theo quy định của học bổng Chevening, người nhận học bổng phải trở về nước ít nhất hai năm sau khi hoàn thành chương trình học.

“Chúng tôi không tìm kiếm tị nạn hay định cư lâu dài. Phần lớn sinh viên Sudan đi học để tích lũy kiến thức, kỹ năng và các mối quan hệ nhằm góp phần tái thiết đất nước”, cô nói.

Trước tình hình này, các sinh viên Sudan đã phát động chiến dịch kêu gọi Chính phủ Anh xem xét lại quyết định. Theo thống kê của nhóm vận động, hiện có 210 sinh viên Sudan - trong đó 23 người là sinh viên đại học - có nguy cơ mất cơ hội học tập tại 46 trường đại học ở Anh.

Bác sĩ Mohamed Hisham Alamin, người được nhận vào chương trình thạc sĩ khoa học sức khỏe chuyển dịch tại Đại học Oxford từ tháng 10 tới, cũng chia sẻ nhiều khả năng anh sẽ không thể sang Anh học tập theo quy định visa mới.

Alamin cho biết anh và nhiều đồng nghiệp đã làm việc ở tuyến đầu trong cuộc xung đột tại Sudan, dự định mang kinh nghiệm của mình đến Oxford để đóng góp cho các nghiên cứu y tế toàn cầu. Anh cũng đặt câu hỏi vì sao Chính phủ Anh lại áp dụng biện pháp đối với toàn bộ sinh viên Sudan.

Theo thông tin trên website chương trình, học bổng Chevening dành cho ứng viên từ Afghanistan, Cameroon, Myanmar và Sudan hiện đã bị đóng vô thời hạn.

Trong khi đó, National Union of Students (Liên đoàn Sinh viên Quốc gia Anh) đã gửi thư tới Bộ trưởng Nội vụ, kêu gọi Chính phủ xem xét lại và dỡ bỏ lệnh cấm.

Một phát ngôn viên của Đại học Oxford cho biết quyết định này là “vấn đề đáng lo ngại nghiêm trọng” đối với nhiều sinh viên, đồng thời nhà trường đang nỗ lực làm rõ tác động của chính sách mới.

Về phía Chính phủ, người phát ngôn khẳng định các "tuyến đường" du học đang bị lạm dụng như một cách để nộp đơn xin tị nạn.

“Chúng tôi không thể cho phép các ngoại lệ trong con đường du học khiến hệ thống nhập cư tiếp tục bị lợi dụng”, đại diện Chính phủ Anh nói, đồng thời nhấn mạnh nước này vẫn cam kết hỗ trợ chấm dứt xung đột và giúp đỡ người dân Sudan.