Sinh viên kể chuyện đi làm gia sư, sốc vì bị học sinh hỏi “sao cô xấu quá”

Áp lực làm hài lòng người học lẫn… phụ huynh

Những ngày qua, bài đăng tuyển gia sư của một trung tâm môi giới tại TPHCM thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội. Theo nội dung đăng tải, trung tâm đang tìm gia sư thứ 8 cho một bé gái 15 tuổi, sau khi 7 gia sư trước đó lần lượt xin nghỉ với nhiều lý do khác nhau.

Thậm chí, có người được cho là “dạy xong phải bỏ nghề, tóc bạc đi”. Bài viết cũng liệt kê khá chi tiết những yêu cầu dành cho ứng viên, khiến câu chuyện nhanh chóng lan truyền và gây tò mò trong cộng đồng mạng.

Bài đăng tuyển gia sư trên mạng xã hội vô tình trở thành chủ đề tâm sự về nghề gia sư của cư dân mạng (Ảnh chụp màn hình).

Dưới phần bình luận, nhiều người tỏ ra nghi ngờ về tính xác thực của thông tin. Tuy nhiên, không ít người từng làm gia sư cho biết những tình huống “dở khóc dở cười” như vậy không phải hiếm gặp. Thậm chí, một số người còn chia sẻ rằng họ từng trải qua những trải nghiệm còn bất ngờ hơn khi làm nghề này.

Từng có gần một năm làm gia sư cho học sinh lớp 4, Thảo Nguyên (tên nhân vật đã được thay đổi), sinh viên năm cuối của một trường đại học công lập ở TPHCM, cho biết cô đã từ bỏ ý định theo đuổi công việc này vì áp lực.

Trước đó, do có thời gian rảnh vào buổi tối, cô quyết định đăng ký làm gia sư để kiếm thêm thu nhập, trang trải chi phí sinh hoạt tại thành phố. Vì chưa có nhiều kinh nghiệm, Nguyên đăng ký thông qua một công ty môi giới và được kết nối với một học sinh lớp 4. Công việc của cô chủ yếu là giúp học sinh chuẩn bị bài mới và ôn tập lại kiến thức đã học trên lớp.

“Thấy học sinh còn nhỏ, tôi nghĩ việc dạy sẽ khá nhẹ nhàng, nhưng thực tế hoàn toàn khác”, Nguyên chia sẻ.

Ngoài việc chuẩn bị kỹ nội dung giảng dạy, Nguyên cho biết cô còn phải tìm nhiều cách để thuyết phục học sinh hợp tác, bởi em thường xuyên tìm cách né tránh việc học.

“Có lần, học sinh nói thẳng là không muốn học với tôi mà muốn học với thầy giáo trước đó, vì tôi dạy… kỹ quá, còn thầy trước thì không ép em học nhiều như vậy. Thậm chí, có lần trong lúc đang học, em còn buột miệng hỏi “sao cô xấu quá”, khiến tôi vừa sốc vừa tổn thương”, Nguyên kể lại.

Để hoàn thành công việc, nữ sinh cho biết cô đã phải kìm nén cảm xúc rất nhiều. Nghĩ rằng đứa trẻ có thể chưa được hướng dẫn đúng cách nên phụ huynh mới tìm đến gia sư, Nguyên cố gắng kiên nhẫn tìm cách tạo thiện cảm.

“Tôi bắt đầu trích tiền túi để mua kẹo, bánh làm phần thưởng mỗi khi em có tiến bộ trong học tập. Phải mất khoảng hai tháng, em mới dần quen và chịu hợp tác hơn trong giờ học”, Nguyên nói.

Dù sau đó kết quả học tập của học sinh có cải thiện và phụ huynh cũng dành nhiều lời khen, Nguyên thừa nhận cô vẫn không thể gắn bó lâu dài với công việc gia sư.

“Tôi nghĩ công việc này chỉ phù hợp với những người có sức chịu đựng tốt, kỹ năng sư phạm vững, thực sự yêu nghề và thậm chí phải được đào tạo bài bản”, Nguyên bày tỏ.

Thu nhập tốt dành cho người có năng lực

Bùi Kim Phượng (sinh viên ngành Ngữ văn Trung Quốc, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TPHCM) cho biết cô bắt đầu làm gia sư dạy Văn và Tiếng Anh từ năm nhất đại học.

Những năm đầu, Phượng chỉ nhận dạy các lớp tiểu học vì chưa thật sự tự tin. Sau một thời gian tích lũy kinh nghiệm, cô bắt đầu nhận thêm nhiều lớp hơn, lịch dạy dần kín từ sáng đến tối.

Học sinh của Kim Phượng chăm chỉ viết bài trong buổi học (Ảnh: NVCC).

Công việc gia sư giúp nữ sinh có nguồn thu nhập để tự trang trải chi phí học tập khi học xa nhà. Tuy nhiên, lịch dạy dày đặc đôi khi cũng khiến việc học trên giảng đường của cô ít nhiều bị ảnh hưởng.

Trong quá trình đi dạy, Phượng cho biết mình không ít lần rơi vào những tình huống “dở khóc dở cười”. Có lần, khi đang dạy một học sinh tiểu học, mẹ của em bất ngờ kéo ghế ngồi cạnh để theo dõi buổi học, thỉnh thoảng còn góp ý ngay tại chỗ khi thấy con làm sai, khiến nữ gia sư khá áp lực.

Một số học sinh lại có những thói quen rất “khó chiều”. Phượng từng dạy một bé cứ thấy mẹ rời khỏi nhà là khóc đòi đi theo, khiến buổi học nhiều lúc trở thành buổi dỗ dành. Ngược lại, có em quá trầm tính, gần như không nói chuyện trong suốt buổi học. Khi đó, nữ sinh phải tìm cách trò chuyện, hỏi han nhiều chủ đề khác nhau để các em cởi mở hơn rồi mới quay lại bài học.

Không ít học sinh còn tìm cách “câu giờ” khi học. Có em thường xuyên xin đi vệ sinh rất lâu, có em giả vờ tìm sách vở khắp nơi dù đồ dùng đã để sẵn trong cặp. Thậm chí, có học sinh vừa bắt đầu buổi học đã xin ngủ vì quá buồn ngủ, khiến nữ gia sư phải chờ đợi khá lâu.

Kim Phượng tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc dạy học sinh của mình (Ảnh: NVCC).

Phượng cũng từng gặp những tình huống bất ngờ từ phía phụ huynh. Có lần, cô đến nhà đúng giờ để dạy thì mới biết học sinh đã đi du lịch cùng gia đình mà không được báo trước. Những lần khác, nữ sinh phải ngồi chờ vì học sinh đi sinh nhật hoặc đi chơi chưa về.

Một kỷ niệm khiến Phượng nhớ mãi là lần cô bị kẹt trong nhà vệ sinh khi đang đi dạy vì cửa bị hỏng chốt. Do điện thoại để bên ngoài nên cô không thể liên lạc với ai, phải gọi khá lâu mới có người phát hiện.

Dù vậy, theo Phượng, niềm vui lớn nhất khi làm gia sư là được chứng kiến sự tiến bộ của học sinh, đặc biệt là những em từng mất gốc kiến thức.

“Có nhiều bạn ban đầu học rất yếu, nhưng sau một thời gian học lại từ đầu thì kết quả tốt hơn. Khi nhận được tin các em vượt qua những kỳ thi quan trọng, tôi cảm thấy công sức của mình thật sự có ý nghĩa”, nữ sinh chia sẻ.

Bên cạnh những câu chuyện “cười ra nước mắt”, Phượng thừa nhận công việc gia sư cũng mang lại nhiều lợi ích. Trong quá trình dạy học, cô có cơ hội gặp gỡ và xây dựng mối quan hệ với nhiều phụ huynh và học sinh khác nhau, từ đó được giới thiệu thêm các lớp dạy mới.

“Tiếp xúc với nhiều học sinh giúp tôi rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử linh hoạt và sự kiên nhẫn. Mình phải tìm cách nói chuyện phù hợp để các bạn cảm thấy thoải mái và tiếp thu bài tốt hơn”, nữ gia sư cho biết.

Hiện nay, thu nhập của Phượng chủ yếu đến từ việc đi dạy. Nữ sinh cho biết mức phí gia sư với học sinh tiểu học khoảng 150.000 đồng cho 2 giờ, cấp hai khoảng 180.000-200.000 đồng cho 2 giờ, còn cấp ba có thể lên tới 250.000 đồng cho 1,5 giờ.

Ngoài dạy các môn văn hóa, Phượng còn nhận dạy thêm tiếng Trung nên thu nhập tăng lên đáng kể. Theo nữ sinh, nếu chăm chỉ nhận lớp và sắp xếp lịch dạy hợp lý, một tháng gia sư có thể kiếm được hàng chục triệu đồng.

Sau khi tốt nghiệp, Phượng dự định tiếp tục theo đuổi công việc giảng dạy. Theo cô, ngoài nguồn thu nhập ổn định, nghề gia sư còn mang lại nhiều trải nghiệm quý giá, đặc biệt với những sinh viên có định hướng theo nghề giáo trong tương lai.

Hạ Di - Huyền Trang