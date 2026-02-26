Nắm 10 từ, cụm từ tiếng Anh quan trọng để theo dõi biến động giá vàng

1. Surge (danh từ, động từ): Tăng vọt

Từ này dùng để mô tả sự tăng mạnh và đột ngột của giá vàng trong thời gian ngắn.

Ví dụ: Gold prices surged amid global economic uncertainty.

(Giá vàng tăng vọt trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bất ổn).

2. Rally (danh từ, động từ): Đà tăng mạnh

“Rally” chỉ xu hướng tăng kéo dài trong một giai đoạn nhất định.

Ví dụ: Gold continued its rally for the third consecutive week.

(Giá vàng tiếp tục đà tăng trong tuần thứ ba liên tiếp).

3. Slump (danh từ, động từ): Giảm mạnh

Thuật ngữ này được sử dụng khi giá vàng giảm sâu do tác động từ thị trường.

Ví dụ: Gold prices slumped after strong economic data.

(Giá vàng giảm mạnh sau khi dữ liệu kinh tế tích cực được công bố).

4. Volatility (danh từ): Sự biến động mạnh

Chỉ mức độ thay đổi nhanh và khó đoán của giá vàng.

Ví dụ: Market volatility has affected gold prices.

(Sự biến động thị trường đã ảnh hưởng đến giá vàng).

5. Safe haven (cụm danh từ): Kênh trú ẩn an toàn

Vàng thường được xem là nơi trú ẩn an toàn trong thời kỳ khủng hoảng.

Ví dụ: Investors buy gold as a safe haven.

(Nhà đầu tư mua vàng như một kênh trú ẩn an toàn).

6. Hedge against inflation (cụm động từ): Công cụ phòng ngừa lạm phát

Cụm từ này chỉ việc mua vàng để bảo vệ tài sản khi lạm phát tăng.

Ví dụ: Gold is a hedge against inflation.

(Vàng là công cụ phòng ngừa lạm phát).

7. Bullion (danh từ): Vàng thỏi đầu tư

“Bullion” dùng để chỉ vàng nguyên chất dưới dạng thỏi hoặc miếng.

Ví dụ: Bullion demand increased sharply this year.

(Nhu cầu vàng thỏi tăng mạnh trong năm nay).

8. Record high (cụm danh từ): Mức cao kỷ lục

Chỉ mức giá cao nhất từng đạt được.

Ví dụ: Gold reached a record high last month.

(Giá vàng đạt mức cao kỷ lục vào tháng trước).

9. Market sentiment (cụm danh từ): Tâm lý thị trường

Thuật ngữ này phản ánh niềm tin và kỳ vọng của nhà đầu tư.

Ví dụ: Positive market sentiment pushed gold higher.

(Tâm lý thị trường tích cực đã đẩy giá vàng tăng).

10. Upward trend (cụm danh từ): Xu hướng tăng

Dùng để mô tả xu hướng tăng dài hạn của giá vàng.

Ví dụ: Gold shows a strong upward trend.

(Giá vàng cho thấy xu hướng tăng mạnh).