Mưa lớn, nhiều trường ở Nghệ An cho học sinh nghỉ gấp

Sáng 23/9, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng sở Giáo dục và đào tạo Nghệ An, chia sẻ: "Do tình hình thời tiết mưa lớn, gió nhiều nên các trường học chủ động cho học sinh nghỉ học và đảm bảo an toàn khi học sinh đã lỡ đến trường. Các trường căn cứ vào hướng dẫn của sở để chủ động xử lý các tình huống cần thiết".

Nhiều nơi tại thành phố Vinh, Nghệ An mênh mông nước (Ảnh: Hoàng Tùng).

Riêng địa bàn thành phố Vinh mấy ngày qua mưa lớn. Đặc biệt, từ chiều tối 22/9 đến sáng nay có mưa rất lớn. Nhiều tuyến đường bị ngập sâu không thể lưu thông. Trước tình hình này, nhiều trường trên địa bàn thành phố Vinh đã thông báo cho học sinh nghỉ học từ sáng 23/9.

Học sinh lội trong dòng nước lụt tại thành phố Vinh (Ảnh: Nguyễn Phê).

Hiện, tại thành phố Vinh, mưa lớn vẫn tiếp diễn. Mưa kèm theo gió mạnh khiến việc đi lại khó khăn và tiềm ẩn nguy hiểm. Các trường như: Đại học Vinh, THCS Nghi Kim, Tiểu học Nghi Phú, THPT Huỳnh Thúc Kháng, THCS Lê Mao, THPT Hà Huy Tập… đã thông báo học sinh được nghỉ học trong ngày 23/9 và sẽ có kế hoạch học bù.

Mưa lớn, nước ngập lụt khắp nơi, nhiều trường tại thành phố Vinh đã thông báo cho học sinh nghỉ học (Ảnh: Hoàng Tùng).

Ngoài thành phố Vinh, các huyện, thị còn lại, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An chỉ đạo chủ động cho học sinh nghỉ học tùy theo tình hình thực tế tại địa phương. Tại các huyện, như: Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai, Nghi Lộc, Hưng Nguyên…, một số trường học đã chủ động cho học sinh nghỉ học.