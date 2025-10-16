Trót buông lời vô cảm về bão lũ, học sinh nhận bài học quý về lòng nhân ái

Trận lũ lịch sử do hoàn lưu của bão Matmo gây thiệt hại nặng nề ở Thái Nguyên hồi đầu tháng 10. Thời điểm đó, tại một lớp học nhỏ ở Hà Nội đã diễn ra một câu chuyện giản dị nhưng thấm đẫm tình người và tinh thần sư phạm.

Câu chuyện được TS Lê Thị Ngân - nguyên Trưởng khoa Luật và Quản lý xã hội, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên - kể lại, từ chính lớp học của cháu gái của bà.

Giọt nước mắt sau câu nói vô tâm

Theo chia sẻ của TS Lê Thị Ngân, câu chuyện diễn ra tại lớp 6A tại một trường THCS ở Hà Nội - nơi cháu gái Ngân Khánh của bà đang theo học. Thời điểm ấy, cơn bão Matmo vừa gây lũ lụt nghiêm trọng tại Thái Nguyên - địa phương mà ông bà và họ hàng bé sinh sống.

Những ngày đó, mẹ của Ngân Khánh liên tục cập nhật tin tức từ quê nhà, còn em thì lặng lẽ dõi theo, mang theo nỗi lo cho người thân vùng lũ.

Ngay sáng 9/10, khi đến lớp, các cô giáo có tiết dạy đều chia sẻ tình hình ngập lụt ở Thái Nguyên và các tỉnh lân cận, nói với các em về sự vất vả của đồng bào chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, nhất là khi biết trong lớp có học sinh quê vùng lũ.

Hình ảnh Thái Nguyên ngập sâu trong nước lũ (Ảnh: Lê Khắc Duy).

Đến tiết địa lý, khi cô giáo giảng cặn kẽ hơn dưới góc độ chuyên môn thì từ cuối lớp vang lên tiếng nói của một học sinh nam: “Ở đó thì phải chịu thôi!”. Một vài bạn cùng bàn hùa theo: “Ừ, ở đó thì phải chịu!”.

Tiếng nói không lớn, nhưng đủ để cả lớp nghe. Cô giáo dừng lại. Không khí lặng đi. Và rồi, cô bé người Thái Nguyên bật khóc.

Cô giáo nghiêm giọng: “Ai vừa nói câu đó, đứng lên!”

Bốn cậu học sinh chậm rãi đứng dậy, gương mặt bối rối. Cả lớp nghĩ, lần này chắc cô sẽ phạt nặng. Vậy nhưng, sau đó, cô lại đưa ra yêu cầu: “Các em chia làm 2 nhóm, chuẩn bị bài thuyết trình. Nhóm 1 làm về tình hình bão lũ, thiệt hại tại Thái Nguyên. Nhóm 2 làm về sự nỗ lực của người dân, chính quyền và sự ủng hộ của đồng bào cả nước”.

Bài thuyết trình và lời xin lỗi nghẹn ngào

Sáng hôm sau, cô giáo chủ nhiệm dù không có tiết dạy vẫn đến dự cùng giáo viên môn địa lý. Hai nhóm học sinh trình bày bài thuyết trình bằng những hình ảnh thật: cảnh tan hoang sau lũ, những đoàn cứu trợ, những bàn tay nắm chặt trong hoạn nạn.

Khi kết thúc, một bạn nam nghẹn ngào nói: “Em xin lỗi cô, chúng em đã sai. Mình xin lỗi bạn, chúng tớ đã sai”.

Cô giáo nhẹ nhàng đáp: “Các em sai, nhưng biết nhận lỗi là điều đáng quý. Hãy nhớ: nghĩa đồng bào đối với người Việt Nam là vô cùng thiêng liêng. Và đừng làm đau lòng người khác, dù chỉ là một câu nói đùa”.

Ngân Khánh khi ấy cũng lau nước mắt, đứng lên nói: “Em cảm ơn cô và các bạn. Em không giận đâu. Em mong có dịp được mời các cô và các bạn về thăm quê Thái Nguyên của em ạ”.

Không một lời trách phạt, nhưng cách xử lý ấy khiến cả lớp lặng người.

Khi lòng nhân ái được gieo trong tâm hồn trẻ

TS Lê Thị Ngân kể rằng, khi cháu gái thuật lại câu chuyện, em đã khóc lần nữa nhưng không phải vì tủi thân mà vì xúc động.

“Tôi thật sự mến phục sự tinh tế và nhân văn trong cách xử lý của các cô giáo. Không nặng lời, không hình thức, nhưng các cô đã gieo vào học trò một bài học sâu sắc về lòng nhân ái và sự đồng cảm”, bà Ngân chia sẻ.

Chỉ sau 4 ngày phát động, ngành giáo dục Hà Nội đã vận động, quyên góp; đồng thời vận chuyển tới các địa phương chịu thiệt hại bởi bão lũ hơn 500 tấn hàng (Ảnh: Giáo dục Hà Nội).

Ngay khi nước lũ ở Thái Nguyên còn chưa rút, các thầy cô và học sinh Hà Nội đã quyên góp hơn 500 tấn hàng gửi tặng nhân dân, giáo viên, học sinh các tỉnh vùng lũ Thái Nguyên, Tuyên Quang... Trong đoàn xe ấy, có cả những cuốn vở ghi dòng chữ “Tặng Thái Nguyên yêu thương” của 4 học sinh lớp 6A - những em từng khiến bạn khóc bởi câu nói vô tình.

Là người công tác lâu năm trong ngành giáo dục, TS Ngân nhấn mạnh giáo dục không chỉ là dạy chữ, mà là dạy làm người.

“Câu chuyện nhỏ ở lớp học tại Hà Nội đã lan tỏa một thông điệp lớn: Giáo dục không chỉ dạy kiến thức, mà còn nuôi dưỡng lòng trắc ẩn và sự tử tế”, TS Lê Thị Ngân chia sẻ.

Theo bà, sau mùa lũ, có những con đường bị cuốn trôi, có những ngôi nhà mất đi, nhưng, cũng có những hạt giống nhân ái đã được gieo trong tâm hồn những đứa trẻ. Và đó mới là điều quý giá nhất mà giáo dục mang lại.