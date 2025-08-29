Một trường đại học ở Nha Trang tặng mỗi sinh viên 100.000 đồng dịp 2/9

Ngày 29/8, đại diện Trường Đại học Thái Bình Dương xác nhận đã triển khai chương trình tặng 100.000 đồng/người đến toàn thể học viên, sinh viên hiện tại và tân sinh viên khóa 2025, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Số tiền tặng được chuyển vào tài khoản ngân hàng hoặc nhận trực tiếp tại trường, từ ngày 29/8 đến hết 5/9.

Đại diện Trường Đại học Thái Bình Dương tặng 100.000 đồng đến tân sinh viên vào sáng 29/8 (Ảnh: Đại học Thái Bình Dương).

Người được nhận là 100% học viên, sinh viên đang theo học cùng tân sinh viên khóa 2025 nhập học trước ngày 8/9.

Tổng kinh phí dự chi cho chương trình này là 220 triệu đồng được trích từ nguồn của nhà trường. Việc tặng tiền nhằm lan tỏa tinh thần đoàn kết, chăm lo và khích lệ đời sống sinh viên.

Đại diện trường cho biết hoạt động này vừa thể hiện sự hưởng ứng kịp thời chủ trương của Đảng, Chính phủ, vừa là lời động viên, khích lệ người học, tạo không khí phấn khởi trước thềm năm học mới, gắn với truyền thống khai giảng 5/9 của ngành giáo dục.

GS.TS Đào Văn Đông, Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình Dương, chia sẻ: “Năm 2025 là một năm mang nhiều dấu ấn lịch sử của đất nước. Hòa chung niềm vui đó, nhà trường mong muốn lan tỏa sự quan tâm, sẻ chia thiết thực nhất đến toàn thể sinh viên. Món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm, sự trân trọng của nhà trường đối với nỗ lực học tập và rèn luyện không ngừng của các em”.