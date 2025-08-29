Được tặng 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9: Người lao động bất ngờ, hào hứng

Lướt mạng xã hội facebook, chị Bùi Hương Lan (phường Vĩnh Yên, Phú Thọ) thấy người dân đặc biệt quan tâm đến thông tin sẽ được nhận 100.000 đồng/người dịp 2/9 từ ngày 27/8. Sau đó, chị theo dõi trên tivi và báo chí không hề thông tin chính thức về quy định này.

Tuy nhiên, đến tối 28/8, sau khi thấy đồng loạt các báo thông tin, chị Lan tin chắc thông tin trên đúng sự thật. Có lẽ năm nay kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhà nước dành sự quan tâm đặc biệt đến mỗi người dân.

"Lần đầu tiên tôi sẽ được nhận một phần quà đặc biệt từ nhà nước. Dù số tiền không lớn, nhưng đây thể hiện sự quan tâm, khuyến khích đến mỗi người dân. Vì vậy, tôi thấy khá thú vị và hào hứng đón chờ", chị Hương Lan chia sẻ.

Nhiều người nhanh chóng hoàn thiện đăng ký tài khoản an sinh xã hội (Ảnh: NVCC).

Tương tự chị Lan, chị Thùy Dương (xã An Khánh, Hà Nội) cho biết không chỉ riêng chị, mà nhiều đồng nghiệp khác cũng quan tâm về thông tin sẽ được nhận 100.000 đồng/người trong hôm nay.

Những ngày này, khắp mọi miền đều được trang hoàng rực rỡ, thắm sắc hoa và cờ Tổ quốc tung bay để chào đón Tết độc lập của dân tộc.

Cùng với chuỗi hoạt động kỷ niệm đầy trang trọng, chị Dương cho rằng đây cũng là việc làm ý nghĩa mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chị Dương cho rằng, món quà là lời động viên, góp thêm niềm vui trong niềm vui chung của cả nước đón Tết độc lập, sum vầy bên gia đình.

Chị này hào hứng khi có thể nhận món quà bằng hình thức phù hợp (chuyển khoản hoặc trực tiếp) trong thời gian sớm nhất có thể, xong trước ngày Quốc khánh 2/9. Vì vậy, đây là hoạt động đầy dấu ấn trong những tháng ngày lịch sử của đất nước.

Hôm nay, chị Lương Hạnh (phường Cầu Giấy, Hà Nội) tranh thủ vào VNeID để đăng ký tài khoản nhận tiền an sinh xã hội trực tuyến.

Chị được biết, tài khoản ngân hàng của mình đã liên kết với ứng dụng VNeID để phục vụ chi trả an sinh xã hội, đảm bảo tính minh bạch, tránh lừa đảo.

Khi tài khoản an sinh xã hội được triển khai, người dân sẽ nhận các khoản trợ cấp, hỗ trợ từ Nhà nước một cách trực tuyến, minh bạch và giảm tối đa các thủ tục hành chính rườm rà.

Các bước đăng ký tài khoản an sinh xã hội trên VNeID của chị Hạnh (Ảnh: NVCC).

Với 6 bước, chị đã đăng ký thành công tài khoản nhận tiền an sinh xã hội trực tuyến. Chị hy vọng rằng sẽ được nhận khoản tiền này thông qua tài khoản an sinh xã hội trực tuyến này tiện lợi, nhanh chóng.

Được biết, Bộ Tài chính được Chính phủ giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định trước ngày 29/8 bố trí nguồn kinh phí phù hợp để thực hiện, bảo đảm cân đối ngân sách Nhà nước.

"Với sự chỉ đạo của Chính phủ, tôi tin rằng sẽ nhanh chóng nhận được khoản tiền này. Bạn bè của tôi ai nấy đều thấy háo hức, thú vị và đã lên dự tính riêng cho mình mua gì để chung vui với Tết độc lập của dân tộc", chị Hạnh chia sẻ.