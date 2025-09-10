Một tỉnh vượt Hà Nội về số ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm 2025

Theo danh sách ứng viên được đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025 từ Hội đồng Giáo sư Nhà nước, tỉnh Ninh Bình (sát nhập 3 tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định) có 103 ứng viên giáo sư, phó giáo sư.

Với con số này, xét theo quê quán, đây là một trong những địa phương có ứng viên giáo sư, phó giáo sư cao nhất năm 2025, vượt qua địa phương có số lượng ứng viên cao nhất nước những năm gần đây là Hà Nội. Năm nay, Hà Nội có 97 ứng viên giáo sư, phó giáo sư.

Số lượng ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm 2025 tăng vọt so với năm 2024 (Ảnh: Hoài Nam).

Trong danh sách ứng viên của Ninh Bình có một số gương mặt tiêu biểu như TS Đinh Viết Cường, sinh năm 1991, giảng viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội là một trong những ứng viên phó giáo sư trẻ tuổi nhất liên ngành Xây dựng - Kiến trúc;

PGS.TS Bùi Thanh Tùng, sinh năm 1982, Trường Đại học Y dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) là ứng viên giáo sư ngành Dược học trẻ nhất nước năm nay.

Ninh Bình cũng chiếm đến 2/3 số ứng viên giáo sư ngành Dược học năm 2025 (PGS.TS Bùi Thanh Tùng và PGS.TS Trần Việt Hùng, Viện Kiểm nghiệm Thuốc TPHCM).

Một số địa phương khác có số lượng ứng viên giáo sư, phó giáo sư cao như Hà Nội (97 ứng viên), Hưng Yên (80 ứng viên), Thanh Hoá (49 ứng viên), Hà Tĩnh (48 ứng viên)…

Năm nay, số lượng ứng viên được Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư tăng vọt so với năm 2024.

Theo danh sách từ Hội đồng Giáo sư nhà nước, có 933 ứng viên được đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, tăng 38,6% so với con số 673 ứng viên của năm 2024.