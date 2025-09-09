20 ứng viên phó giáo sư năm 2025 thuộc thế hệ 9X, trẻ nhất 33 tuổi

Danh sách 933 ứng viên giáo sư, phó giáo sư được Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét năm 2025 có 20 ứng viên sinh vào thập niên 90. Trong đó, ứng viên trẻ nhất sinh năm 1992, năm nay 33 tuổi. 20 ứng viên này đều được đề nghị xét công nhận chức danh phó giáo sư.

Cụ thể, ngành Cơ học có 1 ứng viên là ông Trần Quốc Quân, sinh năm 1990, quê Hà Tĩnh, giảng viên Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ngành Công nghệ thông tin có 1 ứng viên là ông Lê Kim Hùng, sinh năm 1990, quê Gia Lai (Bình Định cũ), Trưởng bộ môn Truyền thông, khoa Mạng máy tính và Truyền thông, Trường Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia TPHCM.

Ngành Dược học có 1 ứng viên là ông Phạm Duy Toàn, sinh năm 1991, quê Cần Thơ, Trưởng phòng Thực hành, khoa Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Cần Thơ.

Liên ngành Điện - điện tử - tự động hoá có 1 ứng viên là ông Nguyễn Ngọc Việt, sinh năm 1991, quê Hà Nội, Trưởng bộ môn Kỹ thuật điện tử và máy tính, khoa Điện - Điện tử, Trường Kỹ thuật Phenikaa, Đại học Phenikaa.

Liên ngành Hoá học - công nghệ thực phẩm có 1 ứng viên, là bà Nguyễn Hà Thanh, sinh năm 1992, quê Thanh Hoá, công tác tại Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Bà Hà Thanh cũng là 1 trong 2 ứng viên trẻ nhất năm nay. Bà có bằng tiến sĩ chuyên ngành Hóa học phân tử và đại phân tử tại Đại học Rennes 1, Cộng hòa Pháp.

Ngành Kinh tế có đông ứng viên 9X nhất với 6 người. Danh sách này gồm: ông Phan Tấn Lực, sinh năm 1991, quê TPHCM (Bình Dương cũ), công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một; bà Đặng Trương Thanh Nhàn, sinh năm 1990, quê Hưng Yên (Thái Bình cũ), công tác tại Trường Đại học Ngân hàng TPHCM; bà Phạm Mỹ Hằng Phương, sinh năm 1990, quê Hưng Yên (Thái Bình cũ), công tác tại Học viện Chính sách và Phát triển; bà Vũ Thị Như Quỳnh, sinh năm 1990, quê Hải Phòng, công tác tại Trường Đại học Hàng hải; ông Ngô Minh Vũ, sinh năm 1990, quê Lâm Đồng (Bình Thuận cũ), công tác tại Trường Đại học Kinh tế TPHCM; ông Bùi Nhất Vương, sinh năm 1990, quê Quảng Ngãi, công tác tại Học viện Hàng không Việt Nam.

Liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp có 1 ứng viên là ông Lê Viết Cường, sinh năm 1990, quê Nghệ An, phụ trách bộ môn Lâm sinh, Khoa Lâm học, Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp, tỉnh Đồng Nai.

Ngành Toán học có 2 ứng viên gồm: ông Trần Ngọc Nguyên, sinh năm 1991, quê Gia Lai (Bình Định cũ), giảng viên khoa Toán và Thống kê, Trường Đại học Quy Nhơn; ông Hoàng Mạnh Tuấn, sinh năm 1990, quê Hà Nội, giảng viên Trường Đại học FPT.

Liên ngành Triết học - Chính trị học - Xã hội học có 1 ứng viên là ông Mai Linh, quê Nghệ An, giảng viên khoa Xã hội học và Công tác xã hội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ngành Vật lý có 2 ứng viên gồm: ông Nguyễn Viết Hương, sinh năm 1990, quê Hà Tĩnh, Phó trưởng khoa Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu, Trường Kỹ thuật Phenikaa, Đại học Phenikaa; ông Đỗ Quang Lộc, sinh năm 1992, quê Lạng Sơn, giảng viên khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ứng viên Đỗ Quang Lộc, sinh năm 1992, 1 trong 2 ứng viên trẻ nhất trong đợt xét công nhận chức danh GS, PGS năm 2025 (Ảnh: UET).

Liên ngành Xây dựng - Kiến trúc có 3 ứng viên gồm: ông Đinh Viết Cường, sinh năm 1991, quê Ninh Bình, giảng viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội; ông Trần Trung Hiếu, sinh năm 1991, quê Hà Nội, giảng viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội; ông Hà Minh Tuấn, sinh năm 1991, quê Hưng Yên (Thái Bình cũ), Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Việt – Nhật, Trường Đại học Công nghệ TPHCM.