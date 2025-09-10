Chàng trai duy nhất đậu ngành mầm non tiết lộ lý do chọn nghề

Lê Trung Nghĩa, cựu học sinh Trường THPT Quang Trung, xã Thái Mỹ, TPHCM chia sẻ, chỉ khi nhập học, cậu mới biết mình là nam sinh duy nhất của khoá năm nay tại khoa Giáo dục Mầm non của Trường Đại học Sư phạm TPHCM.

Đây cũng là điều mà Nghĩa bất ngờ và không lường được trước vì lâu nay, cậu cảm thấy nhiều người trẻ rất yêu trẻ nhỏ, quan tâm đến công việc chăm sóc trẻ và giáo viên mầm non là một nghề rất “hot” ở thời điểm hiện tại.

Lê Trung Nghĩa, sinh viên nam duy nhất vừa trúng tuyển vào khoa Giáo dục Mầm non của Trường Đại học Sư phạm TPHCM năm nay (Ảnh: NVCC).

Xét về điểm số, Nghĩa đậu vào trường theo cả hai phương thức là điểm thi tốt nghiệp THPT (đạt 26,5 điểm) và thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường Đại học Sư phạm TPHCM với 25,46 điểm.

Nghĩa vẫn còn nhớ thời nhỏ đi học mầm non, cậu rất sợ, thường xuyên khóc khi vào đến trường. Nhưng chính từ sự yêu thương và chỉ dạy của các cô, từ đứa bé hay khóc nhè, Nghĩa rất thích được đi học.

Thời gian ở trường nhiều, Nghĩa gắn bó rất thân thiết với các cô giáo mầm non, được các cô quan tâm, chăm sóc. Chính những ký ức này đã tạo nên ấn tượng tốt trong Nghĩa về công việc của một giáo viên mầm non.

Ấn tượng đi cùng Nghĩa theo năm tháng và đến giờ, cậu nhận thấy việc mình chọn nghề giáo viên mầm non là do “có duyên”.

Năm lớp 11, cô giáo dạy toán của Nghĩa đã nói với cậu: “Cô thấy em hợp làm giáo viên mầm non đó Nghĩa”. Câu nói đó đã đi theo Nghĩa, phần nào tác động đến lựa chọn nghề nghiệp của cậu học trò.

Trên hành trình này, Nghĩa nhận thấy dư luận và quan điểm xã hội luôn có những định kiến riêng mà chúng ta phải chấp nhận, nhất là với một chàng trai đi chọn nghề vốn được “dán nhãn” là của riêng phái nữ.

Tuy nhiên, theo Nghĩa, định kiến là vấn đề của xã hội, còn việc sống và lựa chọn như thế nào là nằm ở chính bản thân mình. Muốn được sống với ước mơ của mình, Nghĩa tin rằng, khi mình sống tử tế và lương thiện, làm những việc có ích thì lúc đó chính mình sẽ thay đổi được phần nào đó các định kiến.

May mắn nhất với Nghĩa là cậu được gia đình, thầy cô và bạn bè xung quanh ủng hộ về quyết định và lựa chọn này.

Bởi thế, khó khăn khi chọn nghề với Nghĩa không đến từ định kiến. Áp lực nhất với cậu là kỹ năng hát ở phần thi năng khiếu, Nghĩa đã phải luyện tập và nỗ lực rất nhiều để có thể trúng tuyển.

Với Nghĩa, điểm mạnh của phái nam khi chọn công việc giáo viên mầm non đó là được chú ý, được quan tâm, có thể nhận về nhiều sự tò mò, yêu thích của cả học trò. Còn hạn chế trước mắt Nghĩa nhận ra là khi học và làm việc trong môi trường nhiều nữ thì sinh viên nam như mình cần biết giữ mình, mình đặt ra những giới hạn, nguyên tắc của bản thân.

“Em vẫn là em khi học trong môi trường toàn nữ, đó là sự cởi mở và thân thiện với mọi người, từng ngày học cách sống hoà đồng và biết san sẻ”, Nghĩa trải lòng.

Hình ảnh giáo viên mầm non mà Nghĩa muốn trở thành là một người thầy tâm huyết, nhiệt tình, vui vẻ, nhiều năng lượng, chuyên môn tốt và luôn năng động sáng tạo. Cậu hy vọng qua đó, mình có thể góp phần tạo nên một thế hệ mầm non tương lai tốt đẹp hơn.

Điều Nghĩa muốn gửi gắm đến các bạn nam có ý định theo nghề giáo viên mầm non là hãy dám ước mơ, hành động để thực hiện ước mơ của mình.

TS Bùi Hồng Quân, Trưởng khoa Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Sư phạm TPHCM, cho biết các bạn nam thường e dè khi thi vào ngành Giáo dục mầm non.

Nghĩa muốn mình trở thành một thầy giáo mầm non tâm huyết, nhiệt tình, vui vẻ (Ảnh: NVCC).

Theo ông Quân, một người mẹ có thể chăm con tốt thì một người bố cũng có thể làm điều tương tự. Thực tế, có không ít thầy giáo mầm non rất yêu nghề, được phụ huynh tin tưởng, thậm chí trở thành quản lý tại các trường mầm non hoặc cơ quan nhà nước.

Trước năm 2023 trở về trước, gần như khoa Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Sư phạm TPHCM không có sinh viên nam, hai năm nay mỗi năm đều có một sinh viên nam theo học.