Hai tỉnh đầu tiên là Nghệ An và Hà Tĩnh đều công bố điểm thi lớp 10 năm 2026 vào chiều 4/6.

Sau đây là lịch công bố và đường link tra cứu điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành được Dân trí cập nhật: