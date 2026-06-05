Fica Fica DTiNews DTiNews NoiVuXaHoi Nội vụ & Xã hội
Xu hướng
Sự kiện
Tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026
Thi lớp 10 năm 2026 4 bài mới

Link tra cứu điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh thành

(Dân trí) - Từ ngày 4/6, các tỉnh thành trên cả nước bắt đầu công bố điểm thi, điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm 2026. Báo Dân trí cập nhật liên tục thông tin này và link tra cứu tới bạn đọc.

Hai tỉnh đầu tiên là Nghệ An và Hà Tĩnh đều công bố điểm thi lớp 10 năm 2026 vào chiều 4/6. 

Sau đây là lịch công bố và đường link tra cứu điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành được Dân trí cập nhật:

Tỉnh, thành Lịch dự kiến công bố điểm thi, điểm chuẩn Link tra cứu
Nghệ An

- Đã công bố điểm thi 4/6

http://nghean.edu.vn/menutop/tra-cuu/tra-cuu-diem-thi/2026/diem-ts-10-thpt-2026-?isFeatured=1
Hà Tĩnh

- Đã công bố điểm thi 4/6

http://hatinh.edu.vn/tracuudiemthi_ts10
 Quảng Trị6/6  
 Lai ChâuĐã công bố 8/5 
 Ninh BìnhĐã công bố 5/6 https://tracuudiem.ninhbinh.edu.vn/
 Hưng Yên- Đã công bố 8/5

http://hungyen.edu.vn/tin-tuc-su-kien/thi-va-tuyen-sinh/tra-cuu-diem-thi

hoặc https://tsdc.edu.vn/hungyen/tra-cuu-truong-tuyen-sinh

 Lào CaiTrước 10/6  
 Đồng Nai10/6  
Đà NẵngChậm nhất 10/6 https://tracuudiem.danang.gov.vn/#/
TPHCM Sau 12/6https://ts10.hcm.edu.vn/
Bắc NinhTrước 15/6 
Điện Biên

Đã công bố 5/6 

https://tracuu.dienbien.edu.vn/
Hải PhòngChậm nhất 19/6https://haiphong.tsdc.edu.vn/tra-cuu-diem-thi
Quảng NgãiTrước 20/6 
Hà Nội19-22/6https://tsdaucap.hanoi.gov.vn/
Đắk Lắk15/7

https://daklak.tsdc.edu.vn/tra-cuu-diem-thi 

https://daklak.tsdc.edu.vn/

Lạng Sơn13-25/6 
HuếCuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7 
Khánh HòaTrước 30/6 
Thái NguyênTrước 2/7https://thainguyen.edu.vn/tra-cuu/bang-diem
Gia LaiTrước 7/7https://gialai.tsdc.edu.vn/tra-cuu-truong-tuyen-sinh
Cà Mau

18/7

https://tsdc.edu.vn/camau-thpt/tra-cuu-dia-diem
Sơn La

4-15/7

 
Cần Thơ

14-17/7

 
An GiangĐang cập nhật https://angiang.edu.vn/tra-cuu/diem-tuyen-sinh-lop-10
Tây Ninh

20/7

 
Tuyên Quang

Trước 20/7

 
Vĩnh Long

 31/7

 
Quảng Ninh

25/7

https://quangninh.tsdc.edu.vn/tra-cuu-diem-thi
Đồng ThápTrước 31/7 
Lâm ĐồngTrước 31/7 
Phú ThọTrước 31/7 
Thanh HóaTrước 31/7 
Cao BằngChưa công bốhttps://khaothicaobang.edu.vn/vi/tracuudiemts10/