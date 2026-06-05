Link tra cứu điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh thành
(Dân trí) - Từ ngày 4/6, các tỉnh thành trên cả nước bắt đầu công bố điểm thi, điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm 2026. Báo Dân trí cập nhật liên tục thông tin này và link tra cứu tới bạn đọc.
Hai tỉnh đầu tiên là Nghệ An và Hà Tĩnh đều công bố điểm thi lớp 10 năm 2026 vào chiều 4/6.
Sau đây là lịch công bố và đường link tra cứu điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành được Dân trí cập nhật:
|Tỉnh, thành
|Lịch dự kiến công bố điểm thi, điểm chuẩn
|Link tra cứu
|Nghệ An
|http://nghean.edu.vn/menutop/tra-cuu/tra-cuu-diem-thi/2026/diem-ts-10-thpt-2026-?isFeatured=1
|Hà Tĩnh
|http://hatinh.edu.vn/tracuudiemthi_ts10
|Quảng Trị
|6/6
|Lai Châu
|Đã công bố 8/5
|Ninh Bình
|Đã công bố 5/6
|https://tracuudiem.ninhbinh.edu.vn/
|Hưng Yên
|- Đã công bố 8/5
http://hungyen.edu.vn/tin-tuc-su-kien/thi-va-tuyen-sinh/tra-cuu-diem-thi
hoặc https://tsdc.edu.vn/hungyen/tra-cuu-truong-tuyen-sinh
|Lào Cai
|Trước 10/6
|Đồng Nai
|10/6
|Đà Nẵng
|Chậm nhất 10/6
|https://tracuudiem.danang.gov.vn/#/
|TPHCM
|Sau 12/6
|https://ts10.hcm.edu.vn/
|Bắc Ninh
|Trước 15/6
|Điện Biên
Đã công bố 5/6
|https://tracuu.dienbien.edu.vn/
|Hải Phòng
|Chậm nhất 19/6
|https://haiphong.tsdc.edu.vn/tra-cuu-diem-thi
|Quảng Ngãi
|Trước 20/6
|Hà Nội
|19-22/6
|https://tsdaucap.hanoi.gov.vn/
|Đắk Lắk
|15/7
https://daklak.tsdc.edu.vn/tra-cuu-diem-thi
https://daklak.tsdc.edu.vn/
|Lạng Sơn
|13-25/6
|Huế
|Cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7
|Khánh Hòa
|Trước 30/6
|Thái Nguyên
|Trước 2/7
|https://thainguyen.edu.vn/tra-cuu/bang-diem
|Gia Lai
|Trước 7/7
|https://gialai.tsdc.edu.vn/tra-cuu-truong-tuyen-sinh
|Cà Mau
18/7
|https://tsdc.edu.vn/camau-thpt/tra-cuu-dia-diem
|Sơn La
4-15/7
|Cần Thơ
14-17/7
|An Giang
|Đang cập nhật
|https://angiang.edu.vn/tra-cuu/diem-tuyen-sinh-lop-10
|Tây Ninh
20/7
|Tuyên Quang
Trước 20/7
|Vĩnh Long
31/7
|Quảng Ninh
25/7
|https://quangninh.tsdc.edu.vn/tra-cuu-diem-thi
|Đồng Tháp
|Trước 31/7
|Lâm Đồng
|Trước 31/7
|Phú Thọ
|Trước 31/7
|Thanh Hóa
|Trước 31/7
|Cao Bằng
|Chưa công bố
|https://khaothicaobang.edu.vn/vi/tracuudiemts10/