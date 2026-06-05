Hưng Yên công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026

Thí sinh tra cứu điểm thi tại: https://tsdc.edu.vn/hungyen/tra-cuu-diem-thi

Điểm chuẩn như sau:

Điểm chuẩn cao nhất vào Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh, lấy 24,5 điểm; thấp nhất là Trường THCS và THPT Hoàng Hoa Thám lấy 13,6 điểm. Ngoài ra, mỗi trường tuyển bổ sung 31-67 chỉ tiêu.

Điểm chuẩn:

Năm học 2026-2027, toàn tỉnh Hưng Yên có hơn 30.000 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tại các trường THPT công lập.

Trong đó, có 525 chỉ tiêu vào Trường THPT chuyên Thái Bình, 420 chỉ tiêu vào Trường THPT chuyên Hưng Yên; các chỉ tiêu còn lại vào 53 trường THPT công lập trên địa bàn.