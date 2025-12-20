Bộ GD&ĐT: Một số tỉnh sáp nhập trường học "nóng vội", có trường 9 hiệu phó

Bộ GD&ĐT đánh giá, bên cạnh những kết quả ban đầu, công tác sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập còn triển khai hạn chế ở một số địa phương.

Quá trình sáp nhập với quy mô lớn, thực hiện trong thời gian ngắn có thể gây xáo trộn đội ngũ, học sinh và phụ huynh, nguy cơ làm gia tăng chênh lệch về chất lượng và cơ hội học tập giữa vùng thuận lợi và vùng khó khăn, đặc biệt ở những nơi điều kiện giao thông và bán trú chưa bảo đảm.

Cụ thể, một số địa phương thực hiện giảm số lượng trường theo hướng "cơ học", dẫn đến việc nhiều xã, phường hợp nhất từ 3 đến 4 trường thành một trường đơn nhất.

Hệ quả của việc này là số lượng hiệu trưởng giảm mạnh nhưng số lượng hiệu phó lại vượt định mức quy định (tối đa 2-3 người). Cá biệt có trường hiện nay có tới 9 phó hiệu trưởng, gấp hơn 3 lần so với quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, sau sáp nhập, nhiều trường học có số lớp hoặc số điểm trường vượt quá quy mô.

Học sinh lớp 1 trong ngày tựu trường (Ảnh: Bảo Quyên).

Một số trường phổ thông dân tộc bán trú sau khi sáp nhập với trường phổ thông khác không còn đạt tỷ lệ học sinh bán trú do thiếu cơ sở vật chất bếp ăn, dẫn đến mất tính đặc thù trong hỗ trợ vùng dân tộc, miền núi, ảnh hưởng đến quyền tiếp cận giáo dục của học sinh yếu thế.

Hiện đã có 23/34 tỉnh thành gửi báo cáo sắp xếp, sáp nhập trường học về Bộ GD&ĐT. Trong số này đã có 1 tỉnh thành hoàn thành sáp nhập với số trường mầm non giảm gần 46% và số trường phổ thông giảm gần 43%.

Trước đó, vào tháng 10, tỉnh Quảng Ninh công bố hoàn thành sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn. Riêng số trường từ mầm non đến THCS của tỉnh này giảm mạnh từ 520 trường xuống còn 255 trường, tương đương với giảm 265 hiệu trưởng.

Từ nay đến trước ngày 31/12, Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương hoàn thành dứt điểm việc sắp xếp trường mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Bộ nêu rõ các nguyên tắc sắp xếp gồm: Tuyệt đối không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông; không sáp nhập trung tâm giáo dục thường xuyên với trường phổ thông; không sáp nhập nếu không thuận tiện cho học sinh đến trường; ưu tiên ngân sách cải tạo điểm trường chính trước khi tiếp nhận học sinh từ các điểm trường lẻ.

Bộ cũng nhấn mạnh, việc sáp nhập trường học phải bảo đảm quyền lợi cho học sinh vùng dân tộc thiểu số, không làm mất tính đặc thù của các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú.