Mở cổng đăng ký kỳ thi đánh giá tư duy lớn nhất nước

Mỹ Hà
(Dân trí) - Ngày mai, Đại học Bách khoa Hà Nội mở cổng đăng ký kỳ thi đánh giá tư duy (TSA) đợt 1. Đây là một trong những kỳ thi riêng lớn nhất nước.

Thời gian mở cổng đăng ký: Từ 9h ngày 5/12 đến 17h ngày 15/12. Số thí sinh dự kiến là 25.000.

Kỳ thi TSA chính thức sẽ diễn ra ngày 24-25/1 tới. 

Năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội (ĐH) có 3 đợt thi đánh giá tư duy, bắt đầu từ tháng 1 nhưng các đợt thi đều xuất phát muộn hơn năm 2025 khoảng 1 tuần.

Thí sinh thi đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội (Ảnh: Duy Thành).

Cụ thể lịch thi đánh giá tư duy 2026 như sau:

Đợt 1: Ngày thi 24-25/1/2026; ngày đăng ký 5-15/12.

Đợt 2: Ngày thi 14-15/3/2026; ngày đăng ký 5-15/2/2026.

Đợt 3: Ngày thi 16-17/5/2026; ngày đăng ký 5-15/4/2026.

Các đợt thi sẽ được tổ chức vào cuối tuần, mỗi đợt có 3-4 kíp thi tại 30 điểm thi, đáp ứng khoảng 60.000 lượt thi.

Thông tin cụ thể các đợt thi như sau:

Thông tin các cụm thi như sau:

Cụm thi Hà Nội (3 khu vực, 11 địa điểm thi)

Khu vực 1: Bách khoa - Bạch Mai

- Đại học Bách khoa

- Đại học Kinh tế Quốc dân

- Trường Đại học Xây dựng

- Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp

- Trường Đại học Thủy lợi

Khu vực 2: Cầu Giấy - Mỹ Đình

- Trường Đại học Công nghiệp

- Trường Đại học Giao thông vận tải

Khu vực 3: Thanh Xuân - Hà Đông

- Đại học Phenikaa

- Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

- Trường Đại học Công nghệ Đông Á

- Trường Đại học Đại Nam

Cụm thi Hải Phòng

- Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

- Trường Đại học Sao đỏ

Cụm thi Hưng Yên

- Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

- Trường Đại học Thái Bình

Cụm thi Quảng Ninh

- Trường Đại học Hạ Long

Cụm thi Ninh Bình

- Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật

- Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp

- Trường Đại học Hoa Lư

Cụm thi Thanh Hóa

- Trường Đại học Hồng Đức

Cụm thi Nghệ An

- Trường Đại học Vinh

Cụm thi Hà Tĩnh

- Trường Đại học Hà Tĩnh

Cụm thi Thái Nguyên

- Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng giáo dục - Đại học Thái Nguyên

Cụm thi Tây Bắc

- Đại học Thái Nguyên (phân hiệu Lào Cai)

Cụm thi Đà Nẵng

- Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.