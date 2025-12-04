Mở cổng đăng ký kỳ thi đánh giá tư duy lớn nhất nước

Thời gian mở cổng đăng ký: Từ 9h ngày 5/12 đến 17h ngày 15/12. Số thí sinh dự kiến là 25.000.

Kỳ thi TSA chính thức sẽ diễn ra ngày 24-25/1 tới.

Năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội (ĐH) có 3 đợt thi đánh giá tư duy, bắt đầu từ tháng 1 nhưng các đợt thi đều xuất phát muộn hơn năm 2025 khoảng 1 tuần.

Thí sinh thi đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội (Ảnh: Duy Thành).

Cụ thể lịch thi đánh giá tư duy 2026 như sau:

Đợt 1: Ngày thi 24-25/1/2026; ngày đăng ký 5-15/12.

Đợt 2: Ngày thi 14-15/3/2026; ngày đăng ký 5-15/2/2026.

Đợt 3: Ngày thi 16-17/5/2026; ngày đăng ký 5-15/4/2026.

Các đợt thi sẽ được tổ chức vào cuối tuần, mỗi đợt có 3-4 kíp thi tại 30 điểm thi, đáp ứng khoảng 60.000 lượt thi.

Thông tin cụ thể các đợt thi như sau:

Thông tin các cụm thi như sau:

Cụm thi Hà Nội (3 khu vực, 11 địa điểm thi)

Khu vực 1: Bách khoa - Bạch Mai

- Đại học Bách khoa

- Đại học Kinh tế Quốc dân

- Trường Đại học Xây dựng

- Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp

- Trường Đại học Thủy lợi

Khu vực 2: Cầu Giấy - Mỹ Đình

- Trường Đại học Công nghiệp

- Trường Đại học Giao thông vận tải

Khu vực 3: Thanh Xuân - Hà Đông

- Đại học Phenikaa

- Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

- Trường Đại học Công nghệ Đông Á

- Trường Đại học Đại Nam

Cụm thi Hải Phòng

- Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

- Trường Đại học Sao đỏ

Cụm thi Hưng Yên

- Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

- Trường Đại học Thái Bình

Cụm thi Quảng Ninh

- Trường Đại học Hạ Long

Cụm thi Ninh Bình

- Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật

- Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp

- Trường Đại học Hoa Lư

Cụm thi Thanh Hóa

- Trường Đại học Hồng Đức

Cụm thi Nghệ An

- Trường Đại học Vinh

Cụm thi Hà Tĩnh

- Trường Đại học Hà Tĩnh

Cụm thi Thái Nguyên

- Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng giáo dục - Đại học Thái Nguyên

Cụm thi Tây Bắc

- Đại học Thái Nguyên (phân hiệu Lào Cai)

Cụm thi Đà Nẵng

- Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.