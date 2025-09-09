Thầy trò làng Nủ gửi tiền ủng hộ thầy trò rốn lũ Nghệ An

Thông tin được thầy Phạm Đức Vinh - Hiệu trưởng Trường TH&THCS số 1 Phúc Khánh - chia sẻ.

Nói về lý do quyên góp tiền giúp thầy trò Nghệ An vùng rốn lũ, thầy Vinh cho biết: “Thầy trò chúng tôi đã trải qua những giờ phút như thế cách đây 1 năm, khi bão số 3 đi qua đây và cướp đi nhiều sinh mạng ở làng Nủ, trong đó có nhiều học trò của trường. Do đó, chúng tôi thấm thía sự cấp bách của việc cộng đồng cùng chung tay giúp đỡ.

Thầy trò chúng tôi đã vượt qua mất mát, đau thương nhờ sự chung tay của cộng đồng. Giờ là lúc chúng tôi đền đáp hàng triệu tấm lòng, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của người Việt Nam”.

Học sinh Trường TH & THCS số 1 Phúc Khánh, Lào Cai, trong lễ khai giảng năm học mới 2025-2026 (Ảnh: Nhà trường cung cấp).

Theo thầy Vinh, ngay khi đọc được thông tin trên báo chí về hậu quả của cơn bão Wipha đối với nhiều trường học tại Nghệ An, ông và ban giám hiệu trường Phúc Khánh đã quyết định kêu gọi ủng hộ trong toàn thể cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh của trường.

Sau hơn 1 tuần phát động, nhà trường đã nhận được tổng số tiền là 22,18 triệu đồng. Trong số này có hơn 13 triệu đồng từ học sinh, phụ huynh và hơn 9 triệu đồng từ tập thể 20 cán bộ, giáo viên của trường.

Khó khăn lớn nhất của thầy Vinh là liên lạc được với Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 2 (xã Mỹ Lý) và Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mường Típ 2 (xã Mường Típ). Đây là hai ngôi trường chịu thiệt hại nặng nề nhất. Tình hình mưa lũ phức tạp khiến việc liên lạc trở nên khó khăn.

Mất thêm 2 tuần sau đó, thầy Vinh mới có thể trao được số tiền tới thầy trò Nghệ An như ý nguyện.

Trong lá thư cảm ơn thầy trò làng Nủ, thầy trò trường Mường Típ 2 nhắn gửi: “Tấm lòng của cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh Trường TH và THCS số 1 Phúc Khánh đã giúp thầy và trò chúng tôi cảm thấy ấm lòng, thêm nghị lực vượt qua những thử thách và khó khăn phía trước”.

Thư cảm ơn từ thầy trò Nghệ An gửi thầy trò làng Nủ (Ảnh chụp màn hình).

Cơn bão số 3 với cường độ mạnh kèm theo mưa lũ rất lớn đã gây hậu quả nặng nề đến các xã miền Tây Nghệ An trong tháng 8 vừa qua.

Ngay sát thềm năm học mới, nhiều trường học ở Mỹ Lý, Mường Típ bị ngập nước, trong đó Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 2 bị ngập sâu đến 3m. Bàn ghế học sinh, trang thiết bị dạy học đều bị hỏng hóc, dính bùn, bong tróc.

Sự hỗ trợ của thầy trò làng Nủ phần nào giúp cho trường Mỹ Lý khắc phục khó khăn để bước vào năm học mới.