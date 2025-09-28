Vụ 20 người dàn cảnh cướp trước cổng chùa ở An Giang: Bắt thêm 3 đối tượng

Liên quan vụ nhóm hơn 20 đối tượng dàn cảnh cướp trước cổng chùa Kim Tiên (tỉnh An Giang) xảy ra hồi tháng 2, ngày 28/9, Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa bắt giữ thêm 3 đối tượng truy nã về 2 tội Gây rối trật tự công cộng và Cố ý gây thương tích.

Ba đối tượng lần lượt bị bắt là Mai Văn Phúc (25 tuổi, cư trú xã Hội An); Lê Thành Lượm (25 tuổi, cư trú xã Long Điền); Trần Văn Bìa (36 tuổi, cư trú xã Mỹ Hoà Hưng).

Trần Văn Bìa (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, vào đầu tháng 2, Trần Văn Bìa cùng 12 đồng phạm đến chùa Kim Tiên để móc túi và cướp giật tài sản. Khi phát hiện ông Nguyễn Phú Cường có đeo dây chuyền vàng, nhóm của Bìa đã tạo tình huống xô đẩy, lợi dụng sơ hở giật lấy sợi dây chuyền trên cổ nạn nhân.

Khi nhóm ông Cường tri hô và phản kháng, nhóm Bìa lập tức lao vào đánh ông Cường, gây thương tích cho nhiều người trong gia đình ông có mặt lúc bấy giờ. Ngoài sợi dây chuyền bị giật, nhóm này còn lấy đi 12 triệu đồng của người thân ông Cường trước khi tẩu thoát.

Sau khi vụ án được khởi tố, Bìa bỏ trốn khỏi địa phương và bị Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã vào ngày 6/5.

Sau một thời gian dài lẩn trốn ở nhiều nơi, đến khoảng 6h ngày 28/9, Trần Văn Bìa đã bị các trinh sát bắt giữ khi đang về thăm người thân tại phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.