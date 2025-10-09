2 nam sinh đánh tới tấp, kéo lê 1 nữ sinh trong lớp học

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 2 học sinh nam dùng chân đạp, dùng tay đánh vào đầu, mặt và kéo lê 1 học sinh nữ. Đoạn clip khiến dư luận bức xúc.

Được biết, vụ việc xảy ra lúc 9h sáng ngày 23/9 tại phòng học lớp 8A5 của Trường THCS Chợ Vàm, tỉnh An Giang.

Nữ sinh bị đánh trong clip được xác định là em T., 2 nam sinh là A. vàĐ.

Toàn bộ sự việc được nhóm nam sinh khác quay lại. Trong clip, các em học sinh chứng kiến không những không khuyên can mà còn cổ vũ cho hành động của 2 nam sinh.

Một trong 2 nam sinh đánh tới tấp nữ sinh (Ảnh: Cắt từ clip).

Liên quan vụ việc, lãnh đạo UBND xã Chợ Vàm cho biết, đơn vị đã nắm thông tin, đồng thời phát hành thông cáo báo chí chính thức về vụ việc vào sáng 9/10.

UBND xã Chợ Vàm cho biết, Ban Giám hiệu Trường THCS Chợ Vàm đã mời các học sinh có liên quan cùng phụ huynh đến làm việc.

Tại buổi làm việc, gia đình 2 nam sinh đã nhận trách nhiệm về hành vi của con em mình. Nhà trường đã yêu cầu các học sinh viết bản kiểm điểm.

Về phía gia đình, phụ huynh của các học sinh tham gia vào vụ việc đã trực tiếp gặp gỡ, xin lỗi gia đình nữ sinh bị đánh, đồng thời cam kết sẽ quan tâm, giáo dục con em mình tốt hơn.

Tuy nhiên, gia đình nữ sinh bị đánh không đồng ý hòa giải và đề nghị chuyển vụ việc đến cơ quan chức năng để xử lý theo pháp luật.

Công an xã Chợ Vàm đã tiếp nhận trình báo từ gia đình nữ sinh bị đánh và đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.