Hàng loạt trường đại học ở TPHCM xét tuyển bổ sung

Trường Đại học Sư phạm TPHCM thông báo xét tuyển bổ sung cho 7 ngành với 230 chỉ tiêu, trong đó ngành Ngôn ngữ Nhật và Ngôn ngữ Hàn Quốc chỉ tiêu cao nhất với 50 thí sinh mỗi ngành.

Trường xét tuyển dựa trên kết quả 3 môn thi tốt nghiệp THPT 2025, kết hợp học bạ THPT và điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt 2024-2025.

Trường nhận hồ sơ bổ sung từ ngày 3/9 đến 17h ngày 16/9.

Trường Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung học bạ đến ngày 10/9 cho 37 ngành đào tạo như Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Marketing, Luật kinh tế, Luật quốc tế…

Điều kiện để xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn với mức điểm từ 19 ở tổ hợp C01, từ 18 ở các tổ hợp môn còn lại và học bạ theo điểm trung bình cả năm lớp 12 từ 18 điểm.

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) thông báo xét tuyển bổ sung 350 chỉ tiêu cuối cho 29 chuyên ngành đào tạo bậc đại học. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đến hết ngày 10/9.

Trường áp dụng 3 phương thức xét tuyển bổ sung gồm:

Xét tuyển bằng học bạ lớp 12: Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên.

Xét tuyển kết quả kỳ thi THPT 2025: Thí sinh cần tốt nghiệp THPT 2025 và đạt mức điểm tổ hợp 3 môn từ 15 đến 18 điểm trở lên theo từng chuyên ngành.

Xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM năm 2025 nhận hồ sơ từ 600 điểm.

Đại học Kinh tế TPHCM xét tuyển bổ sung trên nhiều ngành như Tiếng Anh thương mại, Thuế, Công nghệ và đổi mới sáng tạo, Robot và Trí tuệ nhân tạo, Kinh doanh nông nghiệp…. tại phân hiệu Vĩnh Long như

Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn yêu cầu thí sinh phải có điểm trung bình từ 6,5 trở lên ở các tổ hợp môn A00, A01, D01, D07, D09, tính theo kết quả học tập lớp 10, 11, 12 của chương trình THPT chính quy và đã tốt nghiệp THPT.

Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 kết hợp năng lực tiếng Anh (điểm bài thi/môn thi theo tổ hợp môn xét tuyển).

Trường Đại học Tôn Đức Thắng dự kiến tuyển sinh đợt bổ sung ngành khoa học môi trường, bảo hộ lao động phương thức: dựa trên kết quả học tập THPT; kết quả thi THPT năm 2025 và kết quả bài thi đánh giá năng lực năm 2025 của Đại học Quốc gia TPHCM.

Trường nhận hồ sơ đến ngày 8/9.

Học viện Hàng không Việt Nam tuyển bổ sung 470 chỉ tiêu theo 6 phương thức gồm xét điểm thi tốt nghiệp, học bạ, đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM, ĐH Quốc gia Hà Nội, SAT, ACT, IB.

Thí sinh đăng ký ngành Ngôn ngữ Anh, ngoài điều kiện về điểm sàn còn phải đạt 1 trong 2 điều kiện: Điểm thi THPT môn tiếng Anh năm 2025 từ 6 hoặc chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế từ IELTS 4,5 trở lên (và tương đương); Điểm học bạ cả năm lớp 12 môn tiếng Anh từ 8,0 trở lên hoặc chứng chỉ tiếng Anh quốc tế từ IELTS 5,0 trở lên (và tương đương).

Các thí sinh trúng tuyển theo điểm SAT/ACT/IB hoặc trúng tuyển theo phương thức 5 (xét tuyển thẳng), nếu môn học/lĩnh vực đoạt giải của thí sinh là Tiếng Anh thì không cần xét điều kiện trên.

