Ba trường quân đội tuyển bổ sung hàng trăm chỉ tiêu hệ dân sự

Theo đó, Học viện Khoa học Quân sự tuyển 73 chỉ tiêu với ba ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nga và Ngôn ngữ Trung Quốc bằng hai phương thức: xét điểm thi tốt nghiệp THPT và xét kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TPHCM.

Trong đó, ngành Ngôn ngữ Anh tuyển bổ sung nhiều nhất với 29 chỉ tiêu, ngành Ngôn ngữ Nga và ngôn ngữ Trung Quốc tuyển lần lượt 27 và 17 chỉ tiêu, ngưỡng điểm sàn nhận hồ sơ là 19-20,91.

Tại Học viện Hậu cần, số chỉ tiêu hệ dân sự tuyển bổ sung là 241. Cụ thể, ngành Tài chính - Ngân hàng tuyển 37 chỉ tiêu, ngành Kế toán tuyển 135 chỉ tiêu, ngành Kỹ thuật xây dựng tuyển 69 chỉ tiêu.

Học viện quy định điểm nhận hồ sơ với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT là 18/30; 74/150 với bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và 603/1200 với bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM.

Trường Đại học Thông tin liên lạc tuyển bổ sung 40 chỉ tiêu, chia đều cho 2 ngành Công nghệ thông tin và Kỹ thuật điện tử - Viễn thông. Phương thức xét tuyển như hai trường nói trên với điểm xét tuyển từ 19,5.

Năm 2025, các trường quân đội tuyển sinh hệ dân sự sau 4 năm tạm dừng.