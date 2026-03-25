Loạt trường đại học miễn học phí, trả lương cho người học tiến sĩ

Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) được xem là trường đầu tiên triển khai chính sách miễn học phí cho nghiên cứu sinh, đồng thời hỗ trợ sinh hoạt phí hàng tháng cùng nhiều quyền lợi khác từ đầu năm 2025.

Cụ thể, đối với nghiên cứu sinh là giảng viên của trường, người học được cấp học bổng tương đương mức học phí phải đóng, đồng thời tiếp tục nhận lương và hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định.

Với nhóm nghiên cứu sinh không phải giảng viên của trường, ngoài học bổng tương đương học phí, người học còn ký cam kết tham gia hỗ trợ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ khác của nhà trường, đồng thời được hỗ trợ sinh hoạt phí 7 triệu đồng mỗi tháng.

Chính sách này không chỉ giúp giảm gánh nặng tài chính mà còn tạo điều kiện để nghiên cứu sinh tập trung cho việc nghiên cứu và phát triển chuyên môn.

Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, từ năm 2026, tất cả nghiên cứu sinh tiến sĩ được cấp học bổng tương đương học phí, ước tính khoảng 80-100 triệu đồng mỗi khóa. Đây cũng là khóa đầu tiên của trường được miễn toàn bộ học phí.

Năm nay, trường tuyển 145 nghiên cứu sinh ở 27 ngành đào tạo. Trong đó, ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa có chỉ tiêu lớn nhất với 25 nghiên cứu sinh, tiếp theo là Kỹ thuật cơ điện tử (15), Khoa học máy tính (10) và Kỹ thuật máy tính (10).

Ở phía Nam, Đại học Quốc gia TPHCM cũng công bố chính sách miễn học phí và cấp học bổng toàn phần cho 100% nghiên cứu sinh. Cơ chế hỗ trợ được thực hiện thông qua việc bố trí người học tham gia làm trợ giảng, trợ lý nghiên cứu và được trả lương tương ứng.

Bên cạnh đó, đơn vị này đang nghiên cứu điều chỉnh các chính sách hỗ trợ học phí, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người học sau đại học, đồng thời xem xét tháo gỡ một số yêu cầu như chuẩn đầu ra ngoại ngữ và phát triển các chương trình đào tạo linh hoạt. Đây là một trong những giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu đến năm 2030 bổ sung thêm khoảng 1.500 giảng viên, chuyên gia có trình độ tiến sĩ.

Tại Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM), lần đầu tiên trường triển khai mô hình đào tạo tiến sĩ gắn với vị trí việc làm. Theo đó, ứng viên trúng tuyển sẽ đảm nhận vị trí nghiên cứu viên, đồng thời theo học chương trình tiến sĩ.

Trong thời gian làm việc, nghiên cứu viên được hưởng lương và các chế độ theo vị trí việc làm, cùng các quyền lợi của người lao động theo quy định hiện hành, tối đa trong 3 năm kể từ khi hoàn thành thử việc. Song song đó, người học được hỗ trợ 50% học phí chương trình tiến sĩ; những trường hợp có thành tích nổi bật có thể được xem xét hỗ trợ 100% học phí.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) cũng triển khai chương trình nghiên cứu sinh kết hợp trợ giảng (Teaching Assistantship Program), hiện áp dụng tại khoa Công nghệ thông tin với các ngành như Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo và Hệ thống thông tin.

Theo đó, nghiên cứu sinh được miễn 100% học phí chương trình tiến sĩ, tương đương khoảng 78,6 triệu đồng/năm học 2025-2026.

Ngoài ra, người học còn được hưởng các chế độ phúc lợi như nhân viên chính thức của trường, bao gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các quyền lợi khác, góp phần đảm bảo sự ổn định trong suốt quá trình học tập và công tác.

Trong khi đó, Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) triển khai chính sách miễn 100% học phí và trả lương cho cả nghiên cứu sinh và thực tập sinh sau tiến sĩ, với điều kiện đề tài nghiên cứu đáp ứng tiêu chuẩn công bố quốc tế thuộc các danh mục SCI, SCIE hoặc SSCI.

Các thực tập sinh sau tiến sĩ được xem là nhân sự làm việc toàn thời gian tại trường và phải ký hợp đồng lao động. Ngoài việc được miễn học phí, người học còn được hỗ trợ sinh hoạt phí hàng tháng tương đương 2 lần mức lương tối thiểu vùng I theo quy định.

Bên cạnh đó, nhà trường bố trí không gian làm việc tại phòng nghiên cứu sinh hoặc phòng giảng viên, hỗ trợ chỗ ở miễn phí cho người cư trú ngoài TPHCM, đồng thời đảm bảo kinh phí nghiên cứu và hỗ trợ công bố quốc tế tương đương viên chức. Người học cũng được tiếp cận đầy đủ các nguồn tài nguyên học thuật của trường.