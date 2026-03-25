Chốt phương án chính thức tuyển sinh lớp 1, lớp 6 tại TPHCM

Theo đó, toàn bộ công tác tuyển sinh đầu cấp tại TPHCM sẽ được thực hiện hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến, thông qua một địa chỉ duy nhất: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn.

Tuyển sinh lớp 1: Thực hiện theo hình thức xét tuyển

Đối với lớp 1, việc tuyển sinh được thực hiện theo hình thức thức xét tuyển. UBND cấp xã chịu trách nhiệm ban hành kế hoạch, xác định chỉ tiêu, đối tượng tuyển sinh và các nội dung liên quan.

Đồng thời, địa phương phối hợp với Sở GD&ĐT xây dựng các khu vực tuyển sinh linh hoạt, không phụ thuộc ranh giới hành chính, nhằm điều tiết học sinh giữa các phường, xã lân cận theo đúng quy định.

Thành phố không giải quyết các trường hợp học sinh học sớm tuổi hoặc học sinh không có thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục.

Đối với chương trình dạy và học các môn Toán, Khoa học và tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695, việc tuyển sinh lớp 1 được triển khai tại các trường đáp ứng đủ điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ. Ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp tại địa phương có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị rà soát, bổ sung trang thiết bị, phòng học, đảm bảo yêu cầu giảng dạy và thực hành theo quy định của Sở GD&ĐT.

Tuyển sinh lớp 6: Áp dụng 2 phương thức xét tuyển

Thứ nhất, xét tuyển dựa trên kết hợp các tiêu chí gồm kết quả rèn luyện, kết quả học tập ở cấp tiểu học (một hoặc nhiều năm học) và kết quả khảo sát đánh giá năng lực, hoặc một trong các tiêu chí trên. Phương thức này áp dụng đối với các trường THCS thực hiện chương trình chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế.

Các trường THCS có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức tuyển sinh và báo cáo UBND cấp xã xem xét. Sau khi thống nhất, UBND cấp xã sẽ trình Sở GD&ĐT phê duyệt. Riêng công tác tuyển sinh vào lớp 6 của Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa do Sở GD&ĐT trực tiếp tổ chức.

Học sinh đăng ký vào các trường có tổ chức khảo sát năng lực nhưng không trúng tuyển vẫn được đảm bảo quyền xét tuyển và phân bổ chỗ học theo quy trình chung.

Thứ hai, xét tuyển dựa trên đối tượng đăng ký tuyển sinh. Thời gian đăng ký và công bố kết quả do Ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp tại địa phương quy định, đảm bảo phù hợp với khung thời gian chung của Sở GD&ĐT.

UBND cấp xã tiếp tục chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu, đối tượng tuyển sinh, đồng thời phối hợp với Sở GD&ĐT để tổ chức các khu vực tuyển sinh linh hoạt, không theo địa giới hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh theo học các chương trình đặc thù như chương trình tích hợp theo Đề án 5695 hoặc các chương trình tăng cường ngoại ngữ.

Trường hợp các trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu theo kế hoạch ban đầu, việc tuyển bổ sung phải được Ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp địa phương phê duyệt, đảm bảo quyền lợi học sinh và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của từng đơn vị.

Tuyển sinh lớp 6 tăng cường ngoại ngữ và ngoại ngữ 2: Việc tuyển sinh các lớp tăng cường ngoại ngữ phải đảm bảo thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cấp THCS, đồng thời hỗ trợ học sinh đạt chuẩn ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc Khung tham chiếu chung châu Âu (CEFR).

Đối với các trường có nhu cầu tổ chức lớp ngoại ngữ 2, việc triển khai phải căn cứ vào đội ngũ giáo viên hiện có và nhu cầu học sinh, đảm bảo tuân thủ quy định của Bộ GD&ĐT. Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai toàn cấp THCS và trình Sở GD&ĐT phê duyệt ngay từ lớp 6.

Ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp địa phương chịu trách nhiệm thẩm định, phê duyệt danh sách học sinh trúng tuyển do các cơ sở giáo dục trình, đảm bảo đúng quy định về chỉ tiêu, đối tượng và tiêu chí tuyển sinh.

Đối với chương trình dạy và học các môn toán, khoa học và tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695 ở cả lớp 1 và lớp 6, việc đăng ký tuyển sinh được triển khai song song với chương trình đại trà, áp dụng cho tất cả học sinh trên địa bàn thành phố và không giới hạn theo ranh giới hành chính.

Kết quả trúng tuyển chương trình tiếng Anh tích hợp sẽ được công bố trước so với chương trình đại trà. Những học sinh không trúng tuyển vẫn được đảm bảo quyền tham gia xét tuyển và phân bổ vào các lớp học theo quy định chung.