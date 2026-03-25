Không nối nghiệp bác sĩ, nữ sinh chinh phục quỹ đầu tư hàng đầu Việt Nam

Nguyễn Phương Quỳnh (SN 2004) hiện làm việc tại một quỹ đầu tư lớn tại Việt Nam. Trước khi đạt thành tích cao trong học tập và có công việc đáng chú ý, cô cũng là một học sinh đứng trước lựa chọn không dễ dàng.

Chọn con đường khác để tự chứng minh năng lực

Sinh ra trong gia đình có truyền thống y dược, Quỳnh từng đứng trước kỳ vọng đi theo y học. Tuy nhiên, cô lại sớm dành sự quan tâm cho kinh tế, lĩnh vực giúp cô trả lời những câu hỏi về cách thế giới vận hành, đồng tiền dịch chuyển ra sao và điều gì tạo nên sự thay đổi trong xã hội.

Với Quỳnh, đã chọn một lối đi riêng thì phải tự chứng minh lựa chọn đó là đúng. Một trong những mục tiêu đầu tiên cô đặt ra cho mình là chinh phục IELTS 8.0 ngay từ thời phổ thông.

Cô cho biết bản thân đặt mức điểm thật cao để thử thách chính mình, đồng thời tin rằng nếu đạt được kết quả đã đặt ra, những cơ hội mở ra sau đó cũng sẽ nhiều hơn. Chính suy nghĩ ấy khiến Quỳnh không dừng ở một mục tiêu an toàn, mà luôn đẩy bản thân đến giới hạn cao hơn.

Phương Quỳnh làm MC song ngữ tại lễ tốt nghiệp (Ảnh: NVCC).

Quỳnh cho biết điểm IELTS 8.0 giúp cô trúng tuyển vào Trường Đại học Ngoại thương, đem đến tâm lý tự tin hơn trước kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Khi bước vào môi trường đại học, nền tảng ngoại ngữ tiếp tục trở thành lợi thế lớn, nhất là khi cô theo học chương trình chất lượng cao hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Nhờ vậy, Quỳnh có thể theo kịp chương trình, giữ được chất lượng học tập ổn định trong một môi trường cạnh tranh và liên tiếp nhận 3 suất học bổng dành cho nhóm sinh viên top 5% của trường. Cô cũng có cơ hội làm MC song ngữ trong lễ tốt nghiệp của trường.

Từ nền tảng học tập ấy, Quỳnh thành công chinh phục học bổng AmCham của Bộ Thương mại Mỹ, một chương trình tuyển chọn sinh viên xuất sắc trên khắp Việt Nam, với nhiều vòng đánh giá, từ hồ sơ, kiểm tra năng lực đến phỏng vấn bằng tiếng Anh. Điều đặc biệt là theo chia sẻ của cô, thí sinh chỉ có một cơ hội dự tuyển duy nhất trong đời.

Đi qua thất bại bằng sự tỉnh táo và bền bỉ

Phía sau bộ hồ sơ nhiều thành tích, điều Quỳnh nhấn mạnh lại nằm ở phần ít hào nhoáng hơn, đó là cách đối diện với thất bại.

Quỳnh kể, trong quá trình học tiếng Anh, cô từng nhiều lần bật khóc vì làm bài kiểm tra mãi chỉ đạt 6.5. Thay vì chấp nhận mình không đủ khả năng, cô chọn một cách nghĩ khác.

“Không phải mình không làm được, mà là mình chưa tìm ra cách làm hiệu quả”, Quỳnh nói.

Theo Quỳnh, chỉ cần thay đổi cách nhìn nhận như vậy, con người sẽ bớt nản chí và có thêm động lực để đi tiếp.

Nguyễn Phương Quỳnh tham gia phỏng vấn học bổng AmCham (Ảnh: NVCC).

Cô cho rằng giáo viên có thể giúp một phần, nhưng phần còn lại vẫn phải đến từ việc tự học, tự mày mò và tự sửa sai. Chính quá trình đó mới là yếu tố quyết định để đi xa hơn, vượt khỏi phạm vi của tờ chứng chỉ thông thường.

Tư duy ấy cũng theo Quỳnh trong suốt quãng thời gian học tại Ngoại thương, nơi sinh viên không chỉ chịu áp lực học tập mà còn phải cân bằng với các hoạt động ngoại khóa và nhiều cơ hội phát triển khác.

Cô cho rằng điều quan trọng nhất không nằm ở việc cố gắng ôm thật nhiều thứ cùng lúc, mà là biết rõ đâu là ưu tiên ở từng thời điểm. Khi vừa làm khóa luận tốt nghiệp, vừa đứng trước một số cơ hội khác, Quỳnh xác định nhiệm vụ quan trọng nhất là hoàn thành việc bảo vệ tốt nghiệp.

Chỉ khi làm xong việc cần ưu tiên trước, cô mới có thể toàn tâm bước sang việc tiếp theo. Theo cô, đó mới là cốt lõi của quản lý thời gian.

Bước vào môi trường làm việc tại quỹ đầu tư, Quỳnh tiếp tục nhận ra nhiều bài học mới. Cô cho rằng công việc thực tế có độ mở lớn hơn so với môi trường học đường, bởi ngoài yêu cầu chuyên môn, mỗi người còn phải tự biết mình cần tiếp cận vấn đề như thế nào.

Phương Quỳnh tại buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp (Ảnh: NVCC).

Tuy nhiên, Quỳnh không xem quãng thời gian học ở Ngoại thương và công việc hiện tại là hai thế giới tách rời. Ngược lại, chính môi trường đại học đã rèn cho cô thói quen nhìn một vấn đề từ nhiều góc độ, từ đó giúp cô có cái nhìn toàn diện hơn khi đi làm.

Điều cô ấn tượng nhất ở công ty là văn hóa “phẳng”, nơi mọi người đều có quyền lên tiếng, đóng góp ý kiến và tham gia vào sự phát triển chung của doanh nghiệp.

Nhìn lại hành trình của mình, Quỳnh cho biết cô chưa bao giờ đặt nặng việc phải xây cho bằng được một “profile xịn”. Theo cô, điều quan trọng là ở mỗi giai đoạn, hãy làm tốt nhất những gì mình có thể thực hiện.

Khi còn là học sinh, đó là việc học. Khi đã là sinh viên, ngoài học còn cần trải nghiệm, va chạm và bước ra thế giới bên ngoài để hiểu mình hơn. Nhưng ở bất kỳ giai đoạn nào, điều không thể thiếu vẫn là tinh thần làm hết sức mình.

“Một hồ sơ đẹp không được tạo nên từ vài thành tích nổi bật đặt cạnh nhau. Nó được hình thành từ từng lần nỗ lực, từng cơ hội được nắm lấy và cả những lần thất bại nhưng không bỏ cuộc”, Quỳnh chia sẻ.

“Một khi đã làm thì làm hết mình”, đó là điều cô luôn tự nhắc bản thân, cũng là thông điệp cô muốn gửi đến những người trẻ đang loay hoay trên hành trình tìm đường đi cho riêng mình.

Nguyễn Hữu Đạt