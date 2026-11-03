Ngày 3/11, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 và 16, diễn ra trong các ngày 27 và 30/10.

Tại các kỳ họp nêu trên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị đã xem xét báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, xem xét, thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Trường THPT Lê Trực (xã Tuyên Hóa) và một số tổ chức đảng, đảng viên có liên quan.

Trường THPT Lê Trực, tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Nam Nguyễn).

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị nhận thấy Đảng ủy Trường THPT Lê Trực nhiệm kỳ 2025-2030 và một số tổ chức đảng đã có vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, giáo viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, dẫn đến một số cán bộ, đảng viên, giáo viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, gây dư luận xấu.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với Đảng ủy Trường THPT Lê Trực nhiệm kỳ 2025-2030 và 10 đảng viên; cảnh cáo 5 đảng viên. Danh tính 15 người bị kỷ luật chưa được công bố.

Như Dân trí đã thông tin, điểm thi Trường THPT Lê Trực được cơ quan chức năng xác định có dấu hiệu tiêu cực tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Cơ quan công an đã khởi tố 2 bị can, gồm Trần Đức Lực và Đoàn Thị Thanh Bình, giáo viên Trường THPT Lê Trực.

Liên quan đến vụ việc, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị đã hủy toàn bộ các bài thi, môn thi tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của 5 thí sinh.