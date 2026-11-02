Tối 2/11, bà Hồ Thị Dung, Hiệu trưởng Trường THCS Châu Tiến, cho biết chiều cùng ngày, sau tiết học thứ 3, bà đã phân công 29 giáo viên, nhân viên nhà trường đến dọn cỏ, cắt tỉa cây cảnh tại khu vực di tích danh thắng Hang Bua, đóng trên địa bàn.

Hoạt động này thực hiện theo văn bản của UBND xã Châu Tiến gửi các đơn vị trực thuộc và trường học trên địa bàn phân công nhiệm vụ phục vụ liên hoan văn nghệ, giải thể thao các dân tộc thiểu số và chợ phiên "Mường Chiêng Ngam", tổ chức ngày 6-8/11.

Giáo viên Trường THCS Châu Tiến phát dọn cỏ tại khuôn viên đền Chiêng Ngam vào ngày 30/10 (Ảnh: H. Khánh).

Trường THCS Châu Tiến được giao vệ sinh, chăm sóc vườn hoa trong khuôn viên đền Chiêng Ngam và khu vực di tích danh thắng Hang Bua.

Trước đó, ngày 30/10, các giáo viên đã có mặt tại địa điểm được phân công để triển khai vệ sinh cảnh quan theo kế hoạch. Tuy nhiên khi đang làm, trời đổ mưa nên việc cắt dọn cỏ, chăm cây, vệ sinh phải dừng lại. Đến chiều 2/11, các giáo viên tiếp tục được phân công đến để dọn dẹp nốt phần còn lại.

Tuy nhiên, việc bị phân công lao động tại 2 di tích danh thắng này không nhận được sự đồng tình của một số giáo viên. Họ cho rằng việc điều động giáo viên lao động ngoài trường học là không đúng với Quyết định 2758/QĐ-BGDĐT ngày 18/9, ban hành chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường kỷ cương; xây dựng văn hóa trung thực, liêm chính và thực chất trong các hoạt động giáo dục.

Theo bà Dung, việc tham gia chăm sóc cây cảnh, cắt dọn cỏ cần được hiểu là hoạt động gắn với giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo tồn văn hóa dân tộc và các di tích, danh thắng trên địa bàn. Đồng thời thể hiện trách nhiệm của đội ngũ giáo viên đối với các hoạt động chung của địa phương.

Những năm trước đây, giáo viên các trường đóng trên địa bàn cũng được phân công phát dọn cỏ, chăm sóc cây cảnh do trường trồng. Nhưng khi Quyết định 2758/QĐ-BGDĐT được ban hành, hoạt động nói trên không phù hợp với quy định.

Trong chiều 2/11, sau khi một số ý kiến của giáo viên được thông tin đến Phó Chủ tịch UBND xã Châu Tiến, vị lãnh đạo này đã yêu cầu dừng hoạt động lao động tại di tích danh thắng nêu trên. Tuy vậy, lúc này các giáo viên đã thực hiện xong phần việc được phân công.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Tiến Hùng, Chủ tịch UBND xã Châu Tiến, cho biết chưa nắm được sự việc và chưa được Phó Chủ tịch được phân công phụ trách lĩnh vực này báo cáo.

Chủ tịch xã cho biết sẽ thông tin cụ thể đến phóng viên vào ngày 3/11, sau khi nắm rõ nội dung vụ việc.