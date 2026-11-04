Bộ GD&ĐT vừa có công văn yêu cầu các đại học, học viện, trường đại học và trường sĩ quan đào tạo trình độ đại học rà soát, chấn chỉnh hoạt động đào tạo văn bằng 2.

Đáng chú ý, Bộ yêu cầu các cơ sở đào tạo bảo đảm người học văn bằng 2 đạt chuẩn đầu ra thực chất, đặc biệt đối với ngành Ngôn ngữ Anh; đồng thời kiểm soát khối lượng học tập, phương thức tổ chức đào tạo và hoạt động kiểm tra, đánh giá.

Đây là động thái nhằm khắc phục những bất cập trong tổ chức đào tạo đại học đối với người đã có bằng đại học, từng được phản ánh qua báo chí và dư luận xã hội, ảnh hưởng đến uy tín, chất lượng của hệ thống giáo dục đại học.

Chương trình văn bằng 2 phải bảo đảm tối thiểu 120 tín chỉ

Theo Công văn số 7552/BGDĐT-GDĐH ngày 27/10, Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo rà soát, cấu trúc lại chương trình, bảo đảm khối lượng học tập tối thiểu đối với chương trình đào tạo trình độ đại học là 120 tín chỉ.

Đối với người đã có bằng tốt nghiệp ở trình độ hoặc ngành đào tạo khác, khối lượng học tập được xác định trên cơ sở công nhận, chuyển đổi tín chỉ và miễn trừ học phần theo quy định của chương trình đào tạo và quy chế của cơ sở giáo dục.

Tuy nhiên, việc công nhận và chuyển đổi tín chỉ phải dựa trên đánh giá học thuật, bảo đảm công bằng, minh bạch và chất lượng.

Các trường phải đối sánh chuẩn đầu ra, khối lượng và nội dung học tập; tuyệt đối không được làm giảm yêu cầu chất lượng hoặc thay đổi chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.

Một nội dung đáng chú ý khác là yêu cầu quản lý chặt việc đăng ký khối lượng học tập của sinh viên trong từng học kỳ.

Theo đó, khối lượng đăng ký tối đa không được vượt quá 3/2 khối lượng học tập trung bình một học kỳ theo kế hoạch học tập chuẩn, trừ trường hợp sinh viên có học lực từ loại khá trở lên.

Quy định này nhằm ngăn chặn tình trạng học dồn, học vượt trái quy định, bảo đảm người học có đủ thời gian tích lũy kiến thức và đáp ứng yêu cầu của chương trình.

Đào tạo văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh phải bảo đảm năng lực thực chất

Trong công văn, Bộ GD&ĐT đặc biệt lưu ý việc áp dụng đầy đủ chuẩn đầu ra đối với đào tạo văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh.

Việc đánh giá và công nhận tốt nghiệp phải bảo đảm người học thực sự đạt được năng lực ngoại ngữ theo yêu cầu của chuẩn đầu ra, thay vì chỉ đáp ứng các điều kiện mang tính hình thức.

Đây là một trong những nội dung cần được các trường rà soát kỹ, trong bối cảnh Bộ ghi nhận những bất cập trong công tác tổ chức đào tạo văn bằng 2, đặc biệt ở ngành Ngôn ngữ Anh tại một số cơ sở giáo dục đại học.

Bộ yêu cầu các trường không được hạ thấp chuẩn đầu ra khi công nhận tín chỉ, miễn trừ học phần hoặc tổ chức chương trình dành cho người đã có bằng đại học.

Học từ xa: Điểm đánh giá không quá 50% trọng số học phần

Đối với phương thức đào tạo từ xa, Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo phải có hệ thống quản lý học tập (LMS), học liệu số, cơ chế xác thực danh tính sinh viên và theo dõi tiến độ học tập.

Các trường cũng phải lưu trữ dữ liệu về hoạt động giảng dạy, học tập và đánh giá để phục vụ công tác quản lý, kiểm tra và bảo đảm chất lượng.

Đáng chú ý, Bộ quy định việc đánh giá kết quả học tập theo phương thức từ xa chỉ được áp dụng khi bảo đảm tính trung thực, công bằng và khách quan tương đương đánh giá trực tiếp.

Đồng thời, phần đánh giá kết quả học tập theo phương thức từ xa không được đóng góp quá 50% trọng số điểm học phần.

Yêu cầu này đặt ra trách nhiệm cho các trường trong việc thiết kế phương thức kiểm tra, đánh giá phù hợp, hạn chế nguy cơ gian lận và bảo đảm kết quả học tập phản ánh đúng năng lực của người học.

Có thể bị kỷ luật nếu dùng AI gian lận trong thi cử

Một nội dung khác được Bộ GD&ĐT nhấn mạnh là xử lý các hành vi gian lận nghiêm trọng, có tổ chức hoặc sử dụng công nghệ để gian lận trong quá trình đào tạo.

Các cơ sở giáo dục đại học phải quy định chi tiết và áp dụng hình thức xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với những hành vi như nhờ người khác thi hộ, đi thi hộ, sử dụng trái phép trí tuệ nhân tạo (AI), phương tiện công nghệ để gian lận hoặc can thiệp trái phép vào hệ thống LMS, hệ thống điểm.

Bên cạnh đó, các trường phải thường xuyên rà soát, đánh giá việc đáp ứng các yêu cầu bảo đảm chất lượng, thực hiện trách nhiệm giải trình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng đào tạo.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo thực hiện đầy đủ những nội dung nêu trên, kịp thời phát hiện và xử lý sai phạm nếu có.