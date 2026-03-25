Cô giáo 9x ở Ninh Bình trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Ngày 21/3, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã công bố kết quả bầu cử và danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Theo danh sách này, tỉnh Ninh Bình có 19 người trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI (tại 8 đơn vị bầu cử). Một trong những đại biểu trúng cử là cô giáo Nguyễn Thị Bích Đào (SN 1992), giáo viên môn tin học, Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong.

Cô giáo Nguyễn Thị Bích Đào, giáo viên môn tin học, Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (Ảnh: Đức Văn).

Cô giáo Nguyễn Thị Bích Đào là đại biểu trẻ tuổi nhất trong số 19 người trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI ứng cử tại tỉnh Ninh Bình. Trong kỳ bầu cử vừa qua, cô giáo Nguyễn Thị Bích Đào ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 6 của tỉnh Ninh Bình.

Cô giáo Nguyễn Thị Bích Đào có trình độ thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính. Trong 12 năm công tác tại Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, cô giáo trẻ nhiều năm liền được giao nhiệm vụ phụ trách, bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi môn tin học tham gia các kỳ thi cấp tỉnh và cấp quốc gia, đặc biệt là đội tuyển vô địch tin học văn phòng.

Dưới sự dẫn dắt của cô giáo Nguyễn Thị Bích Đào, các đội tuyển đã đạt nhiều thành tích. Cô giáo trẻ cũng nhiều lần được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định (cũ). Năm 2022, cô được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Trong chương trình hành động ứng cử, cô giáo Nguyễn Thị Bích Đào đã đề xuất hoàn thiện các chính sách thúc đẩy giáo dục số, đổi mới chương trình học, giúp học sinh có nền tảng kỹ năng số và kỹ năng nghề nghiệp vững vàng.

Qua đó, hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao, sẵn sàng thích ứng và dẫn dắt nền kinh tế số trong tương lai, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương.

Cô giáo Nguyễn Thị Bích Đào và học sinh Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (Ảnh: Đức Văn).

“Tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được các cử tri tín nhiệm. Trúng cử đại biểu Quốc hội, tôi nhận thức được rõ trách nhiệm trên vai và sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để xứng đáng với niềm tin của các cử tri.

Tôi ý thức sâu sắc rằng đại biểu Quốc hội không chỉ là danh xưng, mà còn là trách nhiệm trước cử tri và nhân dân. Tôi sẽ giữ vững bản lĩnh, không ngừng học tập và rèn luyện, tận tâm thực hiện những cam kết với cử tri, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của cử tri làm thước đo, lấy niềm tin và kỳ vọng của nhân dân làm động lực phấn đấu”, cô giáo Nguyễn Thị Bích Đào cam kết.

Ngoài ra, cô giáo Nguyễn Thị Bích Đào cho biết sẽ tích cực đóng góp ý kiến trong quá trình xây dựng các chính sách, pháp luật bảo vệ quyền lợi phụ nữ và trẻ em. Đặc biệt là các cơ chế bảo đảm an toàn không gian mạng, phòng, chống lừa đảo trực tuyến và bảo vệ trẻ em trước các nội dung độc hại để chuyển đổi số thực sự trở thành điểm tựa nâng cao chất lượng sống và sự bình yên của mỗi gia đình.