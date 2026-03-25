Đối tượng được ưu tiên tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội, phụ huynh cần biết

Cụ thể hướng dẫn mới nhất của Sở GD&ĐT Hà Nội sáng nay (25/3), việc tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2026-2027 dựa trên bản đồ số GIS để phân tuyến và giao chỉ tiêu hợp lý, ưu tiên phòng học cho chương trình 2 buổi/ngày.

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các địa phương, đơn vị có phương án giải quyết chỗ học cho học sinh tại các khu đô thị mới, con em diện tái định cư, con công nhân khu công nghiệp và các đối tượng chính sách, lực lượng vũ trang, hạn chế tiếp nhận học sinh tại các trường đã quá tải.

Trường hợp vượt sĩ số quy định hoặc tuyển sinh không đủ chỉ tiêu, phải báo cáo Sở GD&ĐT để có phương án phù hợp.

Học sinh Trường tiểu học Tràng An, Hà Nội (Ảnh: Mỹ Hà).

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, việc phân bổ chỗ học được xây dựng linh hoạt dựa trên mạng lưới trường lớp tại địa phương và vùng giáp ranh, quy mô trẻ trong độ tuổi và khoảng cách thực tế.

Đặc biệt, trong 2 đối tượng ưu tiên tuyển sinh đầu cấp, học sinh có quãng đường đến trường gần nhất được đưa vào diện ưu tiên 1.

Diện ưu tiên 2 dành cho học sinh ở khu vực giáp ranh có khoảng cách đến trường địa bàn khác ngắn hơn khoảng cách tới trường gần nhất trên địa bàn cư trú.

Sở GD&ĐT Hà Nội lý giải rằng điều này nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh được học gần nhà.

“Đối với các khu vực giáp ranh, các đơn vị hành chính cần phối hợp chặt chẽ để điều tiết phương án tuyển sinh phù hợp theo hướng dẫn”, sở này lưu ý.

Điểm mới trong tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2026-2027 của các trường công lập trên địa bàn Hà Nội là thực hiện phương thức “xét tuyển theo nơi cư trú” của học sinh; đồng thời, tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến trên toàn thành phố, có ứng dụng trí tuệ nhân tạo và bản đồ số GIS.

Thời gian tuyển sinh trẻ em mẫu giáo (từ 3 đến 5 tuổi) vào trường mầm non: Từ ngày 4/7đến hết ngày 6/7.

Tuyển sinh vào lớp 1 từ ngày 1/7 đến hết ngày 3/7.

Tuyển sinh vào lớp 6 từ ngày 7/7 đến hết ngày 9/7.

Các cơ sở giáo dục tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp từ ngày 12/7 đến hết ngày 18/7.

Trong đó, mã tuyển sinh là số định danh cá nhân (hoặc mã học sinh) của học sinh kèm mật khẩu trên sơ sở dữ liệu ngành