Khi tài chính không còn là nỗi lo vào đại học

Không chỉ là một gói hỗ trợ tài chính, đây còn là “tấm vé” đưa các bạn trẻ bước vào một môi trường học tập hiện đại, sáng tạo và đầy trải nghiệm.

Toàn cảnh trường Đại học Đại Nam - điểm đến của hơn 45.000 sinh viên và gần 1.300 cán bộ, giảng viên (Ảnh: DNU).

Với tổng giá trị lên tới 55 tỷ đồng gồm 17 chương trình học bổng mở rộng, quỹ học bổng và hỗ trợ tài chính năm 2025 của Trường Đại học Đại Nam đang trở thành tâm điểm chú ý của mùa tuyển sinh năm nay. Trong đó, Học bổng Tài năng mang lại mức hỗ trợ cao nhất 100% học phí toàn khóa cùng sinh hoạt phí lên tới 720 triệu đồng.

Không chỉ là khoản hỗ trợ tài chính, đây còn là lời khẳng định về cam kết “Vì người học tận tâm” của Đại học Đại Nam - nơi nhà trường đồng hành cùng sinh viên trên mọi bước đường học tập và trưởng thành.

Học bổng toàn phần (100% học phí toàn khóa) cùng quyền lợi đặc biệt

Số lượng: 10 suất (có thể tăng nếu Hội đồng Trường xét duyệt).

Quyền lợi đặc biệt: Hỗ trợ sinh hoạt phí 120 triệu đồng/năm (tổng từ 360-720 triệu đồng), hỗ trợ toàn diện ăn - ở trong suốt thời gian học.

Sinh viên y khoa học thực hành tại trung tâm tiền lâm sàng hiện đại ngay tại trường (Ảnh: DNU).

Tiêu chí: Đạt giải học sinh giỏi quốc gia, khoa học kỹ thuật và công nghệ cấp quốc gia (môn thuộc tổ hợp xét tuyển ngành tương ứng); có chứng nhận tham gia cuộc thi quốc tế do Bộ GD&ĐT công nhận hoặc được Hội đồng xét học bổng DNU phê duyệt. Điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 từ 29,0 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên) và học lực lớp 12 loại giỏi.

Các ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2025 của Đại học Đại Nam.

Học bổng bán phần (50% học phí toàn khóa)

Tiêu chí: Có chứng nhận tham dự học sinh giỏi quốc gia hoặc khoa học kỹ thuật và công nghệ cấp quốc gia; đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, Olympic cấp tỉnh/thành phố hoặc khoa học kỹ thuật và công nghệ cấp tỉnh/thành phố; đạt giải các cuộc thi năng khiếu, văn hóa, nghệ thuật, thể thao từ cấp tỉnh/thành phố trở lên, có chứng nhận/huy chương/bằng khen hợp lệ.

Đại học Đại Nam - Nơi nuôi dưỡng tài năng để bứt phá

Tại Đại học Đại Nam, học bổng chỉ là bước khởi đầu. Sinh viên được học tập trong môi trường hiện đại, chương trình đào tạo cập nhật liên tục theo xu thế toàn cầu và gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp. Đặc biệt, AI đã trở thành môn học bắt buộc, giúp sinh viên chủ động làm chủ công nghệ ngay từ những năm đầu đại học.

DNU là một trong những trường đại học tiên phong đưa AI thành môn học bắt buộc (Ảnh: DNU).

Không chỉ dừng ở tri thức, DNU còn tạo ra hệ sinh thái trải nghiệm đa dạng: từ các dự án nghiên cứu, sân chơi học thuật, hoạt động tình nguyện, đến môi trường kết nối doanh nhân - sinh viên. Điều này giúp người học không chỉ giỏi nghề, mà còn giàu kỹ năng, bản lĩnh và tư duy hội nhập.

Môi trường học tập an toàn, giàu trải nghiệm và kết nối của sinh viên DNU (Ảnh: DNU).

PGS.TS Đào Thị Thu Giang - Hiệu trưởng trường chia sẻ: “Tài năng sẽ nở rộ khi có môi trường và điều kiện tốt. DNU trao cho các bạn trẻ cả hai, để các bạn không chỉ mơ ước, mà còn biến ước mơ thành hiện thực”.

