Lịch thi lớp 10 công lập 34 tỉnh thành: Ninh Bình thi sớm nhất miền Bắc

Theo kế hoạch công bố, Ninh Bình sẽ thi lớp 10 đại trà trong 2 ngày 23-24/5. Lịch thi của 3 trường THPT chuyên gồm Biên Hoà (Hà Nam cũ), Lê Hồng Phong (Nam Định cũ) và Lương Văn Tuỵ (Ninh Bình cũ) sẽ diễn ra từ chiều 24/5 tới hết sáng 25/5.

Trùng lịch thi lớp 10 với Ninh Bình là Đà Nẵng. Thành phố này cũng tổ chức thi chuyên vào ngày 25/5. Theo quy định, mỗi thí sinh chỉ được đăng ký 2 nguyện vọng chuyên vào 2 trong 3 trường chuyên: Lê Quý Đôn, Lê Thánh Tông và Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Hiện 32/34 tỉnh thành trên cả nước đã công bố chi tiết kế hoạch tuyển sinh lớp 10 công lập. Trong số đó có 4 tỉnh sử dụng phương thức xét tuyển là Đắk Lắk, Lâm Đồng, Cà Mau và Vĩnh Long. 4 tỉnh thành chỉ tổ chức thi tuyển vào các trường THPT chuyên.

28 tỉnh thành còn lại phần lớn tổ chức thi vào cuối tháng 5, đầu tháng 6. Duy nhất thành phố Cần Thơ thi vào 2 ngày cuối cùng của tháng 6.

Lịch thi được nhiều tỉnh thành lựa chọn nhất là ngày 27-28/5

2 tỉnh thành chưa công bố lịch thi là Cao Bằng và Điện Biên.

Chi tiết lịch thi lớp 10 năm 2026 dự kiến của 34 tỉnh thành:

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra ngày 11-12/6, sớm hơn khoảng 2 tuần so với trước. Đây là lý do mà hầu hết các địa phương đẩy lịch thi lớp 10 lên sớm hơn thông lệ