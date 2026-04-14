Tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội 2026: Lo "vỡ trận" phút chót

Điểm chuẩn liệu có biến động?

Thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội ngày 13/4, sau 3 ngày đầu tiên, có 57.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng, đạt tỷ lên gần 39% so với tổng số học sinh THCS năm học 2025-2026.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, hơn 90.000 thí sinh chưa chốt nguyện vọng vào lớp 10.

Đứng đầu trường có nguyện vọng 1 cao nhất là THPT Yên Hòa với 1.202 thí sinh đăng ký trên tổng số 765 chỉ tiêu; thứ hai là THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông) với 1.057/765; THPT Kim Liên với 972/765.

Kế tiếp đó là các trường: THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Việt Đức, Phan Đình Phùng, Tùng Thiện, Mỹ Đình, Quảng Oai, Mỹ Đức A, Nguyễn Gia Thiều…

Chị Thanh Hà (phường Định Công) cho biết, ngày 14/4, học sinh khối 9 của trường con chị mới thi khảo sát đợt 4. Qua 3 lần khảo sát trước đó, con chị có kết quả ổn định ở mức 23. Chị muốn xem lần thi thử này có kết quả ra sao để quyết định “xuống bút” đặt nguyện vọng.

Ngoài việc chờ đợi kết quả khảo sát, gia đình cũng muốn chờ số đông đăng ký để tính toán tỷ lệ chọi và đưa ra quyết định.

Dự đoán về điểm chuẩn của các trường năm nay, bà Tô Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ cho biết, với mức độ đề thi ổn định như của Hà Nội trong các năm vừa qua, dự kiến điểm chuẩn không biến động nhiều.

Đặc biệt, ở những trường top trên, khả năng không biến động lớn bởi những em có học lực tốt mới dám đăng ký nguyện vọng. Những em chưa tự tin lắm với lực học cũng sẽ lượng sức mình để chọn trường.

Bà Nguyễn Bội Quỳnh, Hiệu trưởng THPT Việt Đức cũng cho rằng, sẽ khó nói trước được điều gì trong tuyển sinh.

Tuy nhiên, với những trường có mức điểm ổn định nhiều năm, điểm sẽ không chênh nhiều. Chẳng hạn Trường Việt Đức sẽ căn cứ vào tỷ lệ thí sinh đăng ký nhưng dự kiến năm nay điểm chuẩn không chênh nhiều so với năm ngoái.

Lo "vỡ trận" phút chót

Điều khác biệt trong tuyển sinh vào lớp 10 năm nay của Hà Nội là thí sinh có thể nhìn thấy số lượng đăng ký các trường ngay trên hệ thống. Điều này giúp phụ huynh và thí sinh có thể tính toán được tỷ lệ "chọi", tránh "mất phương hướng" như mọi năm.

Tuy nhiên, do tâm lý quan sát và chờ đợi đến gần ngày cuối cùng mới đăng ký nên tiềm ẩn rủi ro và lo ngại sẽ có những biến động về tỷ lệ đăng ký ở những ngày cuối cùng.

“Dự kiến những ngày cuối cùng tỷ lệ đăng ký nguyện vọng sẽ chuẩn xác hơn. Tuy nhiên, vì ai cũng chờ đợi ngày cuối nên lo ngại sẽ có rủi ro hoặc sai sót không đáng có”, theo lời bà Nguyễn Bội Quỳnh.

Trong khi đó, một số giáo viên cho rằng, những trường mới tuyển sinh năm nay sẽ khó dự đoán số thí sinh đăng ký.

Do đó, gần ngày “chốt” hồ sơ mới biết tỷ lệ chọi, căn cứ vào đó sẽ có thể dự đoán mức điểm chuẩn nhà trường đưa ra bởi nếu số lượng học sinh đăng ký quá cao so với chỉ tiêu đưa ra, chắc chắn điểm chuẩn sẽ cao.

Theo khuyến cáo của Sở GD&ĐT Hà Nội, học sinh và phụ huynh không nên để những ngày cuối mới tiến hành đăng ký, tránh rủi ro không đáng có.

Gia đình và các em cần cân nhắc lựa chọn trường dựa trên năng lực học tập thực tế, đồng thời tìm hiểu kỹ về môi trường giáo dục, điều kiện học tập của các trường THPT dự kiến đăng ký.

Việc lựa chọn trường phù hợp với năng lực và điều kiện của học sinh sẽ giúp các em phát huy tốt khả năng, giảm bớt áp lực không cần thiết trong kỳ thi.

Sở này cũng nhấn mạnh, trường học tốt nhất là trường phù hợp với năng lực của học sinh và điều kiện của gia đình.

Khi học tập phù hợp với năng lực, giúp học sinh tự tin. Khi học ở trường học gần nhà, giúp các em đảm bảo được sức khỏe, tăng thời gian tự học và thư giãn.