Sợ con không có suất học lớp 10 tư thục, phụ huynh lo đặt chỗ sớm

Chị Nguyễn Hoài Phương (phường Đống Đa, Hà Nội) vừa đặt chỗ cho con trai vào Trường THPT Văn Lang, một trường ngoài công lập cách nhà 3,5 km. Chị đăng ký lớp học 1 buổi/ngày, học phí 1,7 triệu/tháng.

Nói về lý do đặt chỗ sớm, chị Phương cho biết con trai có lực học trung bình, khả năng đỗ công thấp. Trong khi đó, trường tư thục trong khu vực nội thành không nhiều, chỉ đáp ứng được vài nghìn chỗ học.

“Tìm được trường tư gần nhà, nề nếp ổn, học phí phải chăng không dễ. 3 năm trước, khi con gái lớn trượt lớp 10 công lập, tôi đã phải xếp hàng từ nửa đêm mới giành được một chỗ học tư cho con. Năm nay tôi chủ động nộp hồ sơ sớm, không chờ thi lớp 10”, chị Phương chia sẻ, nhắc lại kỷ niệm mang ghế nhựa ra cổng trường Hoàng Cầu ngồi canh từ 22h đêm năm 2023.

Giống chị Phương, nhiều phụ huynh Hà Nội chủ động chọn trường tư cho con thay vì đặt hy vọng vào kỳ thi lớp 10 công lập.

Chị Nguyễn Thị Hà (phường Cầu Diễn, Hà Nội) nằm trong số ít phụ huynh không đăng ký cho con thi lớp 10. Con chị đã trúng tuyển theo phương thức xét học bạ vào Trường THCS và THPT Lê Quý Đôn. Nam sinh học cấp 2 tại trường, điểm trung bình 4 năm THCS đều đạt loại Khá.

“Ban đầu cả nhà cũng cân nhắc việc thi hay không thi. Nhưng con quyết định không thi. Vì nếu đỗ trường công, con cũng không học. Trong khi nếu trượt, con có thể sẽ phải đối mặt với cảm giác thất vọng về bản thân”, chị Hà tâm sự.

Chị Hà cho biết thêm, đa số học sinh trong lớp con chị đã đăng ký giữ chỗ vào thẳng lớp 10 của trường. Trước mức độ cạnh tranh cao ở cả hệ công lập và tư thục, nhiều gia đình buộc phải chủ động lựa chọn phương án an toàn.

Hiện các trường tư thục có uy tín, chỉ xét học bạ từ loại khá trở lên như M.V. Lômônôxốp Mỹ Đình, Lê Quý Đôn, Đoàn Thị Điểm, Vinschool… đều đang ở giai đoạn cuối tuyển sinh vào lớp 10. Học phí của các trường này dao động từ 6,5 đến 10 triệu đồng/tháng, áp dụng với hệ chuẩn, chưa bao gồm các chi phí bán trú, ăn trưa, đồng phục, tài liệu...

Nhóm các trường THPT ở phân khúc học phí thấp (dưới 2 triệu đồng/tháng) bắt đầu vào đợt cao điểm tuyển sinh.

Ông Đinh Quang Dũng, Hiệu trưởng Trường THPT Lạc Long Quân cho biết, do trường dành phần lớn chỉ tiêu xét tuyển theo điểm thi lớp 10 công lập của Sở nên giai đoạn cuối tháng 6 mới là thời điểm học sinh nộp hồ sơ đông nhất. Mức học phí dự kiến của trường năm nay là 1,1 triệu đồng/tháng, đã bao gồm các chi phí khác, trong đó có học tăng cường buổi 2.

Năm nay, Hà Nội có 147.000 học sinh dự xét tốt nghiệp THCS, song chỉ tiêu vào lớp 10 công lập lẫn tư thục chỉ khoảng 127.000.

Cụ thể, chỉ tiêu vào lớp 10 công lập là 81.448, chỉ tiêu vào lớp 10 tư thục là 34.059, chỉ tiêu vào lớp 10 giáo dục thường xuyên là 11.675. Như vậy sẽ có khoảng 20.000 học sinh sẽ chuyển hướng học nghề.

(*) Tên phụ huynh đã thay đổi