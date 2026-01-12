Trường ĐH Khoa học Tự nhiên tăng học phí, “xóa sổ” hơn 10 tổ hợp

Cụ thể, năm 2026, dự kiến nhà trường giữ ổn định 6 phương thức tuyển sinh, gồm: Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh; Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT; Xét kết quả thi đánh giá năng lực (ĐGNL); Sử dụng chứng chỉ quốc tế SAT để xét tuyển; Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển; Sử dụng phương thức khác.

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên xét tuyển các thí sinh diện hiệp định, diện dự bị đại học, xét tuyển theo quy chế tuyển sinh, hướng dẫn tuyển sinh của ĐH Quốc gia Hà Nội.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT (Ảnh: Nam Anh).

Mã tổ hợp môn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026 (Ảnh: M. Hà).

Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, so với năm 2025, nhà trường giảm từ 36 xuống còn 26 tổ hợp xét tuyển, trong đó thêm tổ hợp C03 (toán, sinh, văn) và bỏ 11 tổ hợp xét tuyển.

11 tổ hợp nhà trường dự kiến sẽ xóa sổ trong năm 2026, gồm: B01 (toán, sinh, sử), D09 (toán, sử, tiếng Anh), X05 (toán, lý, giáo dục kinh tế pháp luật), X09 (toán, hóa, giáo dục kinh tế pháp luật), X10 (toán, hóa, tin), X11 (toán, hóa, công nghệ công nghiệp), X12 (toán, hóa, công nghệ nông nghiệp), X13 (toán, sinh, giáo dục kinh tế pháp luật), X14 (toán, sinh, tin), X15 (toán, sinh, công nghệ công nghiệp), X16 (toán, sinh, công nghệ nông nghiệp).

Năm 2026, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên sẽ tổ chức xét tuyển các chương trình đào tạo đặc biệt (bao gồm chương trình đào tạo tài năng, chương trình đào tạo chất lượng cao) trước khi xét tuyển vào đại học chính quy bằng các phương thức theo thông báo cụ thể của trường.

Trường vẫn duy trì xét tuyển chương trình đào tạo đặc biệt đối với các thí sinh sau khi trúng tuyển các chương trình đào tạo chuẩn theo các phương thức xét tuyển và có nguyện vọng đăng kí xét tuyển các chương trình đào tạo đặc biệt, theo thông báo cụ thể.

Đặc biệt, năm học 2026-2027, nhà trường dự kiến sẽ tăng học phí, mức học phí dao động ở mức 1,91-4 triệu đồng/tháng (năm ngoái học phí ở mức 1,71-3,8 triệu đồng/tháng).

Lộ trình tăng học phí các năm học tiếp theo không quá 10% so với các năm học trước.

Học phí dự kiến năm 2026 của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên như sau: