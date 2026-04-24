Bộ GD&ĐT điều chỉnh nội dung kế hoạch kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Văn bản do GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT ký ngày 23/4.

Theo đó, nội dung: “Chủ tịch UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra việc xét công nhận tốt nghiệp tại địa phương”, của kế hoạch số 542/KH-BGDĐT, ngày 6/4 đổi thành: “Giám đốc Sở GD&ĐT thành lập đoàn kiểm tra việc xét công nhận tốt nghiệp tại địa phương”.

Ngoài điều chỉnh trên đây, các thông tin khác của quy chế tốt nghiệp THPT năm 2026 giữ nguyên như đã công bố trước đó.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT tại TPHCM (Ảnh: Dân trí).

Việc sửa quy chế, điều chỉnh nội dung công tác kiểm tra thi được ban hành vào thời điểm các trường THPT đang chạy nước rút chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Theo lịch tuyển sinh, thời gian đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT chính thức bắt đầu từ 0h ngày 24/4 đến 17h ngày 5/5.

Toàn bộ dữ liệu đăng ký thử trước đó đã được xóa, thí sinh cần thực hiện lại đầy đủ các bước trên hệ thống chính thức tại địa chỉ: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.

Trong khoảng thời gian này, thí sinh đồng thời đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Sau thời điểm 17h ngày 5/5, thí sinh sẽ không được thay đổi các thông tin quan trọng, trong đó có môn thi đã đăng ký.

Trong quá trình khai thông tin, thí sinh cần đặc biệt cẩn trọng với các mục liên quan đến mã tỉnh, mã trường, thông tin cá nhân, diện dự thi và môn thi đăng ký. Những sai sót ở các mục này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi dự thi và xét tốt nghiệp.

Đối với thí sinh tự do, sau khi đăng ký trực tuyến, thời hạn nộp hồ sơ từ ngày 5/5 đến ngày 9/5.

Hồ sơ gồm phiếu đăng ký dự thi in từ hệ thống có chữ ký của thí sinh và xác nhận của xã, phường nơi cư trú; ảnh 4x6 chụp theo kiểu căn cước công dân (không quá 6 tháng); cùng các giấy tờ liên quan.