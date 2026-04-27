Thầy giáo bật khóc tại buổi dạy cuối cùng vì hành động đặc biệt của cả lớp

Buổi dạy cuối đầy xúc động

Mới đây, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cuối buổi học của thầy Đoàn Hoàng Hải, giảng viên tại Trường Đại học Công Thương TPHCM (HUIT), bất ngờ được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Tiết học cuối cùng của người thầy gây sự chú ý trên mạng xã hội (Clip: @nguoitresongxanh).

Được biết, đây cũng là buổi giảng cuối cùng của thầy Đoàn Hoàng Hải trước khi chính thức nghỉ hưu, khép lại hành trình nhiều năm gắn bó với bục giảng tại Trường Đại học Công Thương TPHCM.

Sau khi buổi học kết thúc, thầy vẫn ngồi lặng trước màn hình, trong khi phía bên kia, cả lớp không ai rời đi. Ngay lúc này, thầy đã bật khóc vì xúc động.

Chủ nhân đoạn clip - Trần Thị Ngọc Nhi (SN 2005, chuyên ngành Marketing) - cho biết đây là buổi học cuối môn Quản trị bán hàng của thầy Hải.

“Bình thường lớp học giờ này cũng hơi mệt, nhưng hôm đó thì khác, ai cũng ở lại rất đầy đủ. Chắc vì mọi người đều biết là buổi cuối rồi, nên không khí có chút gì đó lắng lại, không còn ồn ào như mấy buổi trước”, Nhi kể.

Dù chỉ là 1 buổi học trực tuyến, nhưng cảm giác hôm đó với Nhi và các bạn lại rất đặc biệt, như thể ai cũng muốn kéo dài thêm chút thời gian. Lớp học vẫn bắt đầu như thường lệ, thầy giảng bài, sinh viên lắng nghe, thỉnh thoảng có trao đổi.

Nhưng càng về cuối, không khí dần chậm lại, những cuộc trò chuyện thưa dần, thay vào đó là sự im lặng khó gọi tên.

“Đến khi thầy nói kết thúc buổi học, không một ai rời đi, tất cả vẫn ở lại. Lúc đó rất yên lặng, nhưng không phải vì buồn ngủ, mà là sự im lặng có cảm xúc, có chút lưu luyến. Nhìn danh sách lớp vẫn còn đầy đủ, tự nhiên thấy thương và tiếc, vì biết khoảnh khắc này sắp không còn nữa”, Nhi chia sẻ.

Chính sự im lặng ấy lại trở thành kỷ niệm mà nữ sinh nhớ nhất trong suốt thời gian học với thầy.

“Bình thường chỉ cần hết giờ là ai cũng thoát liền, nhưng hôm đó lại khác. Không ai nói gì nhiều, nhưng ai cũng hiểu là đang tiếc. Đó là lần hiếm hoi em thấy một sự im lặng mà lại đầy cảm xúc như vậy”, Nhi nói.

Theo Nhi, điều khiến thầy được sinh viên yêu quý không nằm ở những điều quá lớn lao, mà đến từ cách giảng dạy nhẹ nhàng, dễ hiểu và sự quan tâm rất đỗi giản dị.

“Thầy không tạo áp lực nhưng lúc nào cũng cố gắng để tụi em hiểu bài. Ngoài ra, thầy cũng rất quan tâm sinh viên, từ những việc nhỏ như góp ý bài, hỏi han hay dành thời gian lắng nghe. Những điều đó làm tụi em cảm thấy rất thoải mái và gần gũi”, Nhi cho biết.

Một chi tiết nhỏ nhưng khiến Nhi nhớ mãi là việc sau mỗi buổi thuyết trình, thầy đều chụp ảnh kỷ niệm cùng từng nhóm.

“Lúc đó em nghĩ đơn giản thôi, nhưng sau này mới thấy, có lẽ đó là cách thầy lưu giữ lại những khoảnh khắc với tụi em, dù là nhỏ nhất”, Nhi chia sẻ.

Thầy có thói quen chụp ảnh cùng sinh viên sau mỗi lần thuyết trình (Ảnh: NVCC).

Không chỉ dừng lại ở kiến thức, điều mà Nhi nhận được từ người thầy còn là cách suy nghĩ và thái độ với việc học.

“Thầy giúp em hiểu là học không phải lúc nào cũng cần áp lực, mà quan trọng là mình thật sự hiểu và có trách nhiệm với việc mình làm. Nhìn cách thầy dạy và cách thầy đối xử với sinh viên, em cũng tự nhắc bản thân phải nghiêm túc hơn với việc học”, Nhi nói.

Đặc biệt, trong buổi học cuối cùng, Nhi cho biết em đã nhìn thấy ở thầy một khía cạnh khác nhiều cảm xúc hơn.

“Bình thường thầy khá điềm tĩnh, ít thể hiện, nhưng hôm đó thầy nói chậm hơn, chia sẻ nhiều hơn. Có lúc như đang cố giữ lại cảm xúc của mình, nhưng rồi cảm xúc thì không thể giấu. Nhìn cách thầy nói và nhìn tụi em, em cảm nhận được là thầy cũng không muốn kết thúc buổi học đó”, Nhi kể.

Bên cạnh những chia sẻ từ sinh viên, hình ảnh người thầy trong đoạn clip cũng để lại nhiều ấn tượng.

Xem sinh viên như người thân

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, thầy Đoàn Hoàng Hải cho hay bắt đầu sự nghiệp giảng dạy từ những năm 1970. Tại Trường Đại học Công Thương TPHCM, thầy dạy các môn như quản trị học, quản trị nguồn nhân lực, quản trị chất lượng, quản trị bán hàng...

Với thầy, điều quan trọng nhất trong giảng dạy là giúp sinh viên hiểu bài và chủ động học tập.

“Các em không biết thì cứ hỏi, trong bài hay ngoài bài đều được. Tôi luôn cố gắng giải đáp để các em nắm được vấn đề”, thầy chia sẻ.

Trong buổi học cuối, các sinh viên đã phát biểu, chia sẻ cảm nghĩ và kỷ niệm trong khoảng thời gian theo học cùng thầy. Trước tình cảm chân thành của sinh viên, chính thầy cũng không kìm được nước mắt.

Theo thầy Hải, trong mỗi giờ học, việc tạo cảm giác thoải mái để sinh viên dễ tiếp thu là điều cần thiết. Thay vì tạo áp lực, thầy lựa chọn cách giảng dạy nhẹ nhàng, hướng dẫn cụ thể và luôn đồng hành cùng sinh viên trong quá trình học.

“Thầy xem các em như con cháu trong gia đình, nên những góp ý hay nhắc nhở cũng theo hướng nhẹ nhàng, để các em hiểu và tiến bộ hơn”, thầy nói.

Chính sự gần gũi và tận tình ấy đã góp phần tạo nên sự gắn bó giữa thầy và sinh viên. Điều này được thể hiện rõ trong khoảnh khắc buổi học cuối, khi không ai vội rời đi dù giờ học đã kết thúc.