Làm biên bản với học sinh đăng ký vào lớp 10 cách nhà hơn 10-13km

Nội dung này được nêu trong hướng dẫn công tác tuyển sinh lớp 10 thường THPT công lập năm học 2026-2027 do Sở GD&ĐT TPHCM ban hành chiều 24/4.

Theo đó, thí sinh tham dự kỳ tuyển sinh vào lớp 10 thực hiện đăng ký hoàn toàn theo hình thức trực tuyến trên cổng tuyển sinh tại địa chỉ https://ts10.hcm.edu.vn.

Cụ thể, giai đoạn 1 diễn ra từ ngày 22/4 đến ngày 28/4, thí sinh đăng ký nguyện vọng vào các trường THPT công lập lớp thường.

Giai đoạn 2 từ ngày 4/5 đến ngày 8/5 là thời gian điều chỉnh nguyện vọng lần cuối.

Sở lưu ý ngay trong giai đoạn 1, thí sinh phải xác định và đăng ký tham dự thi đối với từng loại hình gồm hệ thường, chuyên và Đề án tiếng Anh 5695, với ít nhất 1 nguyện vọng cho mỗi loại hình.

Giai đoạn 2 chỉ cho phép điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký, không tiếp nhận đăng ký thi mới.

Sau khi kết thúc giai đoạn 2, Sở GD&ĐT TPHCM sẽ đồng bộ dữ liệu đăng ký nguyện vọng của thí sinh, tính toán khoảng cách từ nơi ở của thí sinh đến từng trường trong 3 nguyện vọng và cập nhật vào hệ thống quản lý thi của Sở.

Sở yêu cầu các cơ sở giáo dục có học sinh lớp 9 phải in danh sách kiểm dò, tổ chức tư vấn và lập biên bản đối với những học sinh có khoảng cách từ nơi ở thực tế đến trường đăng ký nguyện vọng vượt quá 10km đối với khu vực thuộc TPHCM và Bình Dương cũ, hoặc vượt quá 13km đối với khu vực thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Đồng thời, nhà trường phải lưu trữ hồ sơ tư vấn để phục vụ công tác giải quyết khiếu nại và kiểm tra sau tuyển sinh.

Mỗi thí sinh được đăng ký 3 nguyện vọng vào tất cả các trường THPT công lập có tuyển sinh lớp thường trong năm học 2026-2027.

Các nguyện vọng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống, trong đó nguyện vọng 1 là cao nhất. Khi trúng tuyển ở nguyện vọng nào, thí sinh phải học theo nguyện vọng đó và không được thay đổi thứ tự hoặc nội dung đã đăng ký.

Các cơ sở giáo dục có học sinh lớp 9 cũng có trách nhiệm nhắc nhở, giải thích rõ cho học sinh về các nguyện vọng, số lượng, thứ tự sắp xếp, đồng thời đặc biệt lưu ý về bài thi, cách tính điểm và các nội dung liên quan.

Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh, số lượng thí sinh đăng ký ở từng nguyện vọng và tổng điểm 3 bài thi, Sở sẽ xét duyệt và công bố điểm chuẩn của từng trường theo nguyên tắc điểm chuẩn nguyện vọng 2 không thấp hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1, điểm chuẩn nguyện vọng 3 không thấp hơn điểm chuẩn nguyện vọng 2.

Trong một số trường hợp, điểm chuẩn giữa 3 nguyện vọng có thể bằng nhau tùy thuộc vào số lượng thí sinh đăng ký ở từng nguyện vọng.

Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng nào sẽ học nguyện vọng đó và không được giải quyết thay đổi thứ tự nguyện vọng sau khi đã hết thời gian đăng ký theo quy định.

Các trường THPT chỉ được tiếp nhận học sinh trúng tuyển lớp 10 đúng theo danh sách mà Sở GD&ĐT đã xét duyệt thông qua hình thức nhận hồ sơ trực tuyến.

Nếu không trúng tuyển cả 3 nguyện vọng trong kỳ thi tuyển sinh, thí sinh có thể đăng ký xét tuyển lớp 10 tại các Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc tham gia các loại hình giáo dục, đào tạo khác.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại TPHCM sẽ diễn ra trong hai ngày 1-2/6 với 3 môn thi gồm ngữ văn, toán và ngoại ngữ. Trong đó, môn ngữ văn và toán có thời gian làm bài 120 phút, môn ngoại ngữ làm bài trong 90 phút.