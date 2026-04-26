Trường đại học trả lương “hậu hĩnh” cho tiến sĩ, cao nhất hơn 600 triệu/năm

Để thu hút giảng viên trình độ tiến sĩ, các trường đại học áp dụng nhiều chính sách, chế độ đãi ngộ cùng mức lương cao nhằm thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng.

Theo chính sách thu nhập mới nhất của Đại học Kinh tế TPHCM, tiến sĩ thuộc khối học thuật có thâm niên 1-2 năm làm việc, nhận khoảng 420 triệu đồng/năm; 3-5 năm làm việc là khoảng 440 triệu đồng/năm; và từ trên 5 năm đạt khoảng 460 triệu đồng/năm.

Đối với khối hành chính văn phòng, tiến sĩ có thu nhập dao động 560-630 triệu đồng mỗi năm, tùy theo số năm công tác.

Thu nhập của tiến sĩ tại Đại học Kinh tế TPHCM lên đến 630 triệu đồng/năm (Ảnh chụp lại màn hình).

Bên cạnh đó, trường cũng áp dụng các khoản hỗ trợ ban đầu như 150 triệu đồng cho ứng viên có học vị tiến sĩ, 300 triệu đồng cho phó giáo sư và 500 triệu đồng cho giáo sư.

Tại các đơn vị thành viên của Đại học Quốc gia TPHCM, thu nhập của giảng viên được cấu thành từ lương cơ bản theo quy định của Nhà nước (có điều chỉnh theo thâm niên) và lương theo vị trí việc làm.

Cụ thể, tại Trường Đại học Bách khoa, tiến sĩ dưới 3 năm kinh nghiệm có thu nhập khoảng 35 triệu đồng/tháng, từ 3 năm trở lên khoảng 45 triệu đồng/tháng. Với giáo sư và phó giáo sư có trên 3 năm kinh nghiệm, mức thu nhập trung bình khoảng 85 triệu đồng/tháng. Đối với giảng viên, nhà khoa học nước ngoài, thu nhập có thể cao gấp khoảng 3 lần so với người Việt Nam.

Tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, mức thu nhập của tiến sĩ khoảng 20 triệu đồng/tháng. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chi trả khoảng 15 triệu đồng/tháng, đồng thời có chính sách hỗ trợ ban đầu cho nhân sự thu hút: khoảng 200 triệu đồng với giáo sư, 150 triệu đồng với phó giáo sư và 100 triệu đồng với tiến sĩ; nhân sự nước ngoài có thể nhận mức thu nhập gấp khoảng 2 lần.

Trường Đại học Công nghệ Thông tin trả lương giảng viên tiến sĩ trên 20 triệu đồng/tháng. Trường này áp dụng nhiều chính sách hỗ trợ như 300 triệu đồng cho giáo sư, 200 triệu đồng cho phó giáo sư, 150 triệu đồng cho tiến sĩ; hỗ trợ tối đa 200 triệu đồng cho giảng viên có bài báo ISI/Scopus; cấp đề tài nghiên cứu năm đầu trị giá 34 triệu đồng; thưởng 100 triệu đồng khi đạt chức danh giáo sư và 70 triệu đồng với phó giáo sư.

Tại Trường Đại học Kinh tế - Luật, tiến sĩ có thu nhập khoảng 30-45 triệu đồng/tháng, phó giáo sư 55-70 triệu đồng/tháng, giáo sư 75-80 triệu đồng/tháng.

Theo chính sách thu hút (cam kết công tác từ 5 năm), mức hỗ trợ ban đầu lần lượt là 150 triệu đồng với tiến sĩ, 250 triệu đồng với phó giáo sư và 350 triệu đồng với giáo sư.

Một số đơn vị khác như Trường Đại học An Giang chi trả khoảng 15 triệu đồng/tháng, kèm hỗ trợ thêm 60 triệu đồng. Trường Đại học Khoa học Sức khỏe khoảng 14-16 triệu đồng/tháng. Viện Môi trường và Tài nguyên có thu nhập tăng thêm khoảng 14 triệu đồng/tháng ngoài lương cơ bản.

Ngoài thu nhập, giảng viên tại Đại học Quốc gia TPHCM còn được hưởng các chính sách hỗ trợ nghiên cứu.

Tiến sĩ thuộc diện nhà khoa học trẻ trong 2 năm đầu được cấp đề tài loại C tối đa 200 triệu đồng; năm thứ ba đề tài loại B tối đa 1 tỷ đồng; năm thứ tư được hỗ trợ đầu tư phòng thí nghiệm tối đa 10 tỷ đồng; năm thứ năm được hỗ trợ thủ tục xét chức danh phó giáo sư.

Đối với nhà khoa học đầu ngành, trong 2 năm đầu được cấp đề tài loại B tối đa 1 tỷ đồng, các năm tiếp theo có thể được hỗ trợ đầu tư phòng thí nghiệm tối đa 30 tỷ đồng.

Trong khi đó, tại Trường Đại học Công Thương TPHCM, giảng viên có học vị tiến sĩ được hỗ trợ ban đầu 100 triệu đồng; phó giáo sư 150 triệu đồng; giáo sư 200 triệu đồng.

Thu nhập hằng tháng của phó giáo sư gần 60 triệu đồng, tiến sĩ khoảng 35-40 triệu đồng, chưa kể thù lao và phụ cấp.

Giảng viên tiến sĩ tại Trường Đại học Công thương TPHCM có mức thu nhập khoảng 40 triệu đồng, chưa kể các khoản thù lao và trợ cấp khác (Ảnh: Sơn Phạm).

Trong khi đó, ghi nhận tại Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM, nhiều năm qua, thu nhập bình quân của phó giáo sư hơn 60 triệu đồng/tháng, tiến sĩ hơn 30 triệu đồng/tháng và tăng đều mỗi năm; một số trường hợp có thu nhập cao hơn, tùy theo vị trí và thâm niên.

Theo quy định tại Thông tư 34/2026 của Bộ GD&ĐT, chỉ giảng viên có trình độ tiến sĩ, phó giáo sư hoặc giáo sư mới được tính hệ số quy đổi chỉ tiêu tuyển sinh là 1,0 (tức được tính đủ một đơn vị giảng viên).

Trước quy định này, nhu cầu tuyển dụng tiến sĩ tại các trường đại học dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới khi tác động đến chỉ tiêu tuyển sinh.