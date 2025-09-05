Lễ khai giảng ở ngôi trường mang tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười

Năm học 2025-2026, Hà Nội có thêm 2 trường THPT công lập. Đây là 2 trường công lập hiếm hoi được thành lập trong 5 năm qua.

Đáng chú ý, thời điểm 2 trường này được UBND thành phố Hà Nội ký quyết định thành lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đã diễn ra trước đó hơn 1 tháng. Điều này đồng nghĩa với việc 2 trường không có chỉ tiêu tuyển sinh và không có thí sinh nào đăng ký nguyện vọng vào trường.

Tuy nhiên, vào đợt công bố điểm chuẩn bổ sung ngày 18/7, Trường THPT Đỗ Mười và Trường THPT Phúc Thịnh đã được Sở GD&ĐT Hà Nội cấp chỉ tiêu, đồng thời được tuyển sinh tràn tuyến trên toàn thành phố.

Đây là quyết định quan trọng để sáng ngày 5/9, lễ khai giảng năm học mới 2025-2026 đã diễn ra tại 2 trường công lập mới nằm trên địa bàn phường Yên Sở (quận Hoàng Mai cũ) và xã Phúc Thịnh (huyện Đông Anh cũ).

Hiệu trưởng Trường THPT Đỗ Mười đánh trống khai giảng (Ảnh: Nhà trường cung cấp).

Sự kiện khai giảng tại Trường THPT Đỗ Mười diễn ra trọng thể với nghi thức đón 484 học sinh lớp 10 vào hội trường để cùng làm lễ chào cờ chung với hơn 26 triệu học sinh cả nước. Các tân binh này đồng thời là thế hệ học sinh đầu tiên, nòng cốt của ngôi trường mới. Buổi lễ khai giảng năm học 2025-2026 cũng đi vào lịch sử là buổi khai giảng đầu tiên, đánh dấu sự khởi đầu.

Trong diễn văn khai giảng, thầy Đỗ Văn Nam - Hiệu trưởng nhà trường - nhắn nhủ: "Các em là những người đầu tiên đặt chân vào mái trường này. Hãy xem đây là cơ hội để cùng nhau xây dựng nên những giá trị tốt đẹp, tạo nên bản sắc riêng cho ngôi trường non trẻ của chúng ta".

Lứa học sinh đầu tiên của trường Đỗ Mười trong buổi khai giảng đầu tiên (Ảnh: Nhà trường cung cấp).

Thầy Đỗ Văn Nam cũng gửi lời cảm ơn tới gần 500 gia đình đã lựa chọn trường Đỗ Mười khi đặt bút vào lá đơn xin dự tuyển bổ sung. Mặc dù tuyển sinh tràn tuyến với điểm chuẩn là 16,5 điểm, có đến 1/5 số học sinh của trường đạt mức điểm trên 20. Thí sinh đạt điểm cao nhất là 23,5 điểm. So với chỉ tiêu ban đầu, số thí sinh tuyển vượt là 88 em.

Với khoảng 900 học sinh trúng tuyển vào trường Đỗ Mười và Phúc Thịnh ở giai đoạn cuối cùng của kỳ thi lớp 10 năm 2025, tỷ lệ học sinh Hà Nội vào học THPT đạt tới con số gần 70%, cao nhất từ trước tới nay.