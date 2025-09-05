Lễ khai giảng nơi đầu sóng, ngọn gió

Sáng 5/9, hòa chung không khí khai giảng năm học 2025-2026 của cả nước, hơn 760.000 học sinh Gia Lai rộn ràng lễ khai giảng, trong đó với học sinh xã đảo Nhơn Châu mỗi năm tựu trường là một ngày đặc biệt.

Mỗi ngày đến trường là một ngày vui của học sinh xã đảo

Cách đất liền khoảng 20km, Nhơn Châu (hay còn gọi là Cù Lao Xanh) là xã đảo duy nhất của tỉnh Gia Lai. Nhân dân trên đảo chủ yếu làm nghề khai thác thủy sản nên đời sống cũng còn nhiều khó khăn.

Tại Nhơn Châu, dù điều kiện địa lý cách trở nhưng lễ khai giảng vẫn diễn ra trong không khí vui tươi và xúc động. Từ sáng sớm, hàng trăm học sinh với bộ áo quần đồng phục, tay cầm cờ hoa phấp phới dự khai giảng.

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai trao học bổng đến học sinh nhân dịp đầu năm học mới (Ảnh: Doãn Công).

Trong bộ đồng phục mới, em Võ Nguyễn Ý Nhi (lớp 9, Trường Tiểu học và THCS Nhơn Châu) rất phấn khởi khi được đến trường gặp lại bạn bè, thầy cô nhưng cũng hồi hộp vì em có tham gia diễn văn nghệ tại lễ khai giảng.

“Với học sinh xã đảo chúng em mỗi ngày được đến trường là một ngày vui. Không chỉ em mà tất cả các bạn học sinh đều rất hồi hộp chuẩn bị cho lễ khai giảng. Năm nay là năm cuối cấp 2, mục tiêu của em là thi đậu vào Trường THPT Quốc học, vậy nên em sẽ phải nỗ lực rất nhiều trong học tập”, Ý Nhi quyết tâm.

Thầy Huỳnh Công Thành, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Nhơn Châu, nhấn mạnh năm học này mở ra với nhiều thời cơ và thách thức, toàn trường quyết tâm tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đồng thời, chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, phát huy truyền thống hiếu học để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui của cả thầy và trò.

Ông Rah Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai trao quà đến học sinh tại lễ khai giảng (Ảnh: Công Sơn).

Năm nay, Trường Tiểu học và THCS Nhơn Châu có 207 học sinh, trong đó cấp Tiểu học là 112, cấp THCS là 95 em và Mầm non có 64 trẻ.

Trước thềm năm học mới, nhiều tổ chức, cá nhân hỗ trợ một phần sách giáo khoa và vở viết cho các em học sinh, góp phần giảm bớt gánh nặng cho phụ huynh xã đảo. Riêng Đảng ủy, UBND xã sẽ hỗ trợ hơn 20 cháu học mầm non (lớp lá) 400.000 đồng/cháu.

“Tương lai dân tộc tùy thuộc vào sự nỗ lực của các em”

Trong đất liền, không khí rộn ràng của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường cũng lan tỏa khắp nơi từ đồng bằng đến miền núi, từ thành thị đến nông thôn.

Học sinh ở xã đảo Nhơn Châu nô nức ngày khai giảng năm học mới (Ảnh: Công Sơn).

Tại Trường THPT Trưng Vương (phường Quy Nhơn), ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai dự lễ khai giảng và trao học bổng đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã nỗ lực vươn lên học giỏi.

Theo thầy Đỗ Kim Hảo, Hiệu trưởng Trường THPT Trưng Vương, bước vào năm học mới 2025-2026, toàn trường có 1.417 học sinh, trong đó 370 em khối 10 vừa trúng tuyển từ kỳ thi tuyển sinh đầu vào. Năm vừa qua, thầy và trò nhà trường đã gặt hái nhiều thành tích đáng tự hào. Cùng với đó, chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên ngày càng được nâng cao.

“Hiền tài là nguyên khí quốc gia, tương lai dân tộc tùy thuộc vào sự nỗ lực của các em. Mỗi học sinh hãy ra sức rèn đức, luyện tài, chấp hành tốt pháp luật, nội quy, rèn luyện kỹ năng sống, tránh xa tệ nạn xã hội, có nghị lực vươn lên trong cuộc sống để trở thành công dân tốt, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển”, thầy Hảo kỳ vọng.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai dự lễ khai giảng tại Trường chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn (Ảnh: Thu Loan).

Còn ở ngôi trường có bề dày thành tích, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, lễ khai giảng cũng diễn ra trong không khí rộn ràng. Phát biểu tại buổi lễ, thầy Huỳnh Lê Minh, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn cho biết, bước sang năm học mới, thầy và trò nhà trường sẽ tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, đặc biệt là chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

“Trong tinh thần đổi mới, nhà trường chú trọng rèn luyện phẩm chất, năng lực cho học sinh; tăng cường ứng dụng công nghệ, phát triển giáo dục STEM và thúc đẩy chuyển đổi số. Với vai trò của một trường chuyên, lãnh đạo nhà trường không chỉ quan tâm bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu mà còn chú trọng trang bị cho học sinh kỹ năng số, tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng để tự tin bước vào kỷ nguyên công nghệ mới”, thầy Minh cho biết.