Ngày 31/10, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh có báo cáo về tình hình ảnh hưởng do mưa lũ trên địa bàn.

Theo đó, do ảnh hưởng của mưa lũ, trên địa bàn toàn tỉnh có 66 trường học với gần 30.000 học sinh các cấp phải nghỉ học.

Mưa lũ khiến nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh bị ngập sâu (Ảnh: Khánh An).

Về thiệt hại, tính đến ngày 31/10, trên địa bàn có 1 học sinh lớp 8, Trường THCS Phúc Đồng bị đuối nước, tử vong. Ngoài ra, sạt lở đất khiến nhà vệ sinh và hành lang lớp học của Trường THCS Hương Lâm, huyện Hương Khê bị vùi lấp.

Nhiều hệ thống tường rào, đồ dùng học tập ở các trường THCS Chu Văn An (20m), Tiểu học Điền Mỹ (20m), Mầm non Hương Bình (20m), Mầm non Hương Long (200m)… bị sập đổ.

Trước thực trạng trên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng do mưa lũ. Đồng thời hỗ trợ sách, vở, đồ dùng học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tiếp tục quan tâm hỗ trợ công trình nhà học kiên cố, công trình vệ sinh nước sạch cho các cơ sở giáo dục thường xuyên bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.