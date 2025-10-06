Làm rõ bữa ăn 25.000 đồng của học sinh chỉ có trứng, 3 lát chả

Chiều 6/10, ông Nguyễn Đình Du, Phó Chủ tịch UBND phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị, xác nhận địa phương đang làm rõ thông tin liên quan đến suất ăn của học sinh tiểu học gây xôn xao dư luận.

Theo ông Du, hình ảnh về suất ăn của học sinh lan truyền trên mạng xã hội là của Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn, phường Ba Đồn, với khẩu phần ăn 25.000 đồng/bữa/em.

Suất ăn của học sinh tiểu học lan truyền trên mạng xã hội (Ảnh: Tiến Thành).

Chính quyền phường Ba Đồn đã yêu cầu lãnh đạo Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn, báo cáo về vụ việc để có hướng xử lý.

Trước đó, hình ảnh 2 khay cơm kèm theo nội dung "suất cơm bán trú của các cháu học sinh Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn" được lan truyền. Trong đó một khay có cơm trắng, khoảng 3 miếng chả, 1 quả trứng luộc, muối lạc; khay còn lại có thêm canh rau.

Hình ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm, nhiều người cho rằng khẩu phần ăn như vậy quá ít so với mức giá 25.000 đồng và khó bảo đảm dinh dưỡng cho học sinh bán trú.

Hình ảnh khay cơm của học sinh Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn (Ảnh: Thanh Thảo).

“Mỗi suất cơm trong khay này chỉ 12.000-15.000 đồng, các em ăn uống thế này làm sao đủ sức học tập. Cơ quan chức năng cần làm rõ vụ việc, trả lại công bằng cho các em”, tài khoản Minh Đan bình luận.

“Các quán ăn bên ngoài với 25.000 đồng có đủ các món, ăn no, còn với khay cơm của học sinh này quá ít, nhà trường cần xem xét lại”, tài khoản Lê Thanh nêu ý kiến.

Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn có gần 600 học sinh ăn bán trú, thực phẩm được một doanh nghiệp cung ứng theo hợp đồng.