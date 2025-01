Làm 11 giờ/ngày, vì sao lương giáo viên mầm non thấp hơn bậc phổ thông?

Cử tri tỉnh Ninh Bình phản ánh, chế độ lương cho giáo viên mầm non có nhiều bất cập. Thời gian làm việc của giáo viên mầm non thường trên 8 tiếng/ngày và phổ biến 11 tiếng/ngày, nhưng hệ số lương giáo viên mầm non không bằng các cấp học khác trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Từ thực trạng trên, cử tri kiến nghị cần quan tâm điều chỉnh hệ số lương của giáo viên mầm non như giáo viên tiểu học để đảm bảo công bằng về chế độ tiền lương giữa các bậc học với nhau.

Bảng lương giáo viên mầm non từ 2025.

Bảng lương giáo viên tiểu học từ 2025.

Trả lời nội dung này, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn nêu rõ việc xếp lương của giáo viên mầm non, phổ thông thực hiện theo quy định của Chính phủ tại Nghị định 204 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Theo đó, lương của giáo viên mầm non, phổ thông được xếp theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

Ở chức danh nghề nghiệp viên chức, yêu cầu trình độ cao đẳng được áp dụng lương của viên chức loại A0 với hệ số lương khởi điểm 2,10.

Yêu cầu trình độ đại học được áp dụng lương của viên chức loại A1 với hệ số lương khởi điểm 2,34.

Do đó, lương của giáo viên mầm non không có căn cứ để xếp như lương của giáo viên phổ thông.

Tuy nhiên, ngoài tiền lương được trả theo hệ số thấp hơn, giáo viên mầm non được hưởng phụ cấp ưu đãi thuộc nhóm có mức cao hơn so với giáo viên các cấp học khác.

Ngoài ra, giáo viên mầm non còn được hưởng một số chính sách theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 105 năm 2020, quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non.

Liên quan tới vấn đề cô nuôi ở các trường mầm non không có chỉ tiêu biên chế, làm việc theo chế độ hợp đồng với nhà trường nên chưa thật sự yên tâm gắn bó với công việc, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho hay: Danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập không có vị trí việc làm "cô nuôi", thay vào đó chỉ có vị trí nấu ăn theo hợp đồng lao động.

Ông Nguyễn Kim Sơn cho rằng quy định này là phù hợp với thực tiễn và phù hợp với tinh thần tinh giản biên chế của Đảng và Nhà nước.

Để lao động hợp đồng thực hiện nhiệm vụ nấu ăn yên tâm, gắn bó với nhà trường, các địa phương cần có chính sách hỗ trợ kinh phí chi trả tiền lương, phụ cấp, chế độ bảo hiểm, kinh phí công đoàn cho nhân viên hợp đồng tại các cơ sở giáo dục mầm non.