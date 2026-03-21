Tiết tiếng Việt hơn 400.000 người xem của cô giáo tiểu học tại Hà Nội

Những ngày gần đây, cộng đồng mạng chia sẻ một đoạn video ghi lại tiết học đặc biệt của học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Quý Đức, Hà Nội. Theo đó, trong giờ tiếng Việt, mỗi em học sinh chỉ cần nói muốn trở thành giáo viên, hoạ sĩ, bác sĩ hay cầu thủ bóng đá, cô chủ nhiệm Đoàn Thị Thùy Linh sẽ biến điều đó thành hiện thực chỉ trong 10 giây.

Đoạn video gây xúc động vì phản ứng bất ngờ, vui sướng của học sinh khi lần đầu tiên được nhìn thấy một phiên bản như mơ ước của chính mình trong tương lai.

Ánh mắt ngạc nhiên, tiếng cười thích thú và tiếng vỗ tay reo hò phấn khích liên tục đã tạo nên những khoảnh khắc giàu cảm xúc, chạm đến trái tim người xem.

Phụ huynh để lại bình luận bên dưới video gây bão mạng

Đoạn clip được chính cô Linh chia sẻ trên kênh TikTok cá nhân. Chỉ sau một thời gian ngắn, video đã vượt 400.000 lượt xem, đạt hơn 18.000 bình luận và trên 1.000 lượt chia sẻ. Trong phần bình luận, đông đảo người xem dành lời khen cho hoạt động vừa ý nghĩa vừa sáng tạo.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, cô Linh cho biết đã mượn ý tưởng này từ một giáo viên nước ngoài. Khi xem được video của đồng nghiệp, cô đặc biệt ấn tượng và quyết tâm mang trải nghiệm ấy đến lớp học của mình.

Cô Đoàn Thị Thuỳ Linh (SN 1996), có 8 năm kinh nghiệm công tác nhưng có tới 4 năm là Tổ tưởng tổ chuyên môn tại Trường Tiểu học Nguyễn Quý Đức. Là giáo viên Gen Z, cô Linh thường xuyên ứng dụng công nghệ vào bài giảng để mang đến những tiết học mới mẻ, hiện đại, phù hợp với thế hệ học trò ngày nay.

Không chỉ là tiết học cho học sinh thấy chính mình trong tương lai, cô Linh còn nhiều sáng tạo khác như sử dụng AI để chuyển nội dung bài học thành phiếu truyện tranh, phim hoạt hình, giúp học sinh dễ dàng tiếp nhận kiến thức trong tâm trạng hứng khởi.

Có khi, cô biến tiết Luyện từ và câu trở thành một phiên tòa sinh động để tìm hiểu về dấu câu. Đôi khi cô lại tổ chức lớp học thành “sàn gọi vốn” theo mô hình Thương vụ bạc tỷ (Shark Tank) để học sinh trau dồi kỹ năng thuyết trình, tranh luận.

“Tôi luôn luôn ưu tiên phát triển năng lực cho học sinh. Sau này lớn lên có thể các em sẽ quên một vài lý thuyết đã học nhưng kỹ năng chính là thứ sẽ theo các em suốt cả đời”, cô Linh nói.

Tiết học luyện kỹ năng thuyết trình, tranh luận dưới hình thức chương trình đầu tư Thương vụ bạc tỷ do cô Linh sáng tạo (Ảnh nhân vật cung cấp).

Tuy nhiên, cô Linh cũng nhìn nhận mặt trái của công nghệ khi bị lạm dụng. Theo cô, nếu cái gì cũng để AI thực hiện thì sẽ làm mất đi “cái hồn cốt” của bài giảng chính là người giáo viên. Do đó, AI chỉ nên là công cụ hỗ trợ, còn giáo viên vẫn phải là người dẫn dắt và truyền cảm hứng tới học trò.

Dù rất cởi mở với công nghệ và thuộc thế hệ trưởng thành trong thời đại số, cô Linh vẫn giữ những thói quen truyền thống trong nghề giáo, trong đó có việc viết thư tay cho học sinh và phụ huynh. Với cô, đó là cách để kết nối cảm xúc một cách chân thành nhất – điều mà công nghệ không thể thay thế được.

“Ngày nay, AI có thể rất toàn năng, nhưng không thể nào thay thế được những tình cảm gói ghém trong một bức thư tay. Những tình cảm chân thành gửi gắm trong sự chậm rãi. từ tốn và vụng về của nét chữ viết tay khiến những điều muốn nói trở nên chân thật”, cô tâm sự.

Cô cũng xúc động khi nhận lại bức thư hồi đáp viết tay của phụ huynh. Có người mẹ đã viết lại cho cô cả 4 trang giấy, bày tỏ những nỗi niềm và gửi gắm sự tin tưởng vào thầy cô, nhà trường.

Trong câu chuyện chia sẻ với Dân trí, cô Linh nhắc đến người thầy đã truyền lửa để cô trở thành giáo viên tiểu học như hiện nay. “Cô của mình là hiệu trưởng một trường THCS ở Hà Nội. Cô cũng đã lớn tuổi rồi và năm nay sắp về hưu nhưng cô vẫn dậy từ 4h mỗi ngày để đọc sách. Mình luôn nhìn vào tấm gương của cô, nhìn vào sự tâm huyết của cô với nghề để cố gắng từng ngày, từng tiết học”, cô Linh bày tỏ.

