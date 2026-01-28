Khu vực Bình Dương cũ được đầu tư trường tiểu học hơn 140 tỷ đồng

Ngày 28/1, tại phường Thuận Giao, TPHCM đã tổ chức lễ động thổ xây dựng Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3. Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh cùng lãnh đạo sở, ngành và địa phương.

Theo quy hoạch và thiết kế, Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 được xây dựng trên khu đất gần 10.500m2, có quy mô 40 phòng học, cùng đầy đủ các công trình phụ trợ và hệ thống trang thiết bị hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn của một trường tiểu học chất lượng cao trong thời kỳ mới.

Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 7 (Ảnh: P.D).

Các hạng mục bao gồm khối phòng học, khu hành chính - quản trị, khu sinh hoạt chung, nhà thi đấu đa năng, sân chơi, hồ bơi và các không gian hỗ trợ học tập - sinh hoạt bảo đảm môi trường giáo dục toàn diện cho học sinh.

Dự án Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 do doanh nghiệp đảm trách từ đầu tư, thiết kế, thi công, lắp đặt trang thiết bị cho đến khi hoàn thiện toàn bộ công trình và bàn giao cho Nhà nước quản lý, đưa vào phục vụ. Theo kế hoạch, công trình sẽ được hoàn thiện và bàn giao vào cuối tháng 7, kịp thời phục vụ nhu cầu học tập của con em người dân địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM Nguyễn Văn Hiếu, cho biết, Bình Chuẩn - Thuận Giao (2 phường đã sáp nhập) nhiều năm qua luôn chịu áp lực lớn về sĩ số học sinh, các em không được học 2 buổi/ngày là thiệt thòi lớn.

Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 hiện chỉ có 14 phòng học nhưng phải tổ chức 28 lớp, khiến nhà trường không thể dạy học hai buổi/ngày theo quy định.

Theo ông Hiếu, việc xây dựng mới Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 sẽ góp phần giảm áp lực sĩ số, hoàn thiện mạng lưới trường lớp và tạo điều kiện để học sinh được học tập trong môi trường đạt chuẩn....

Phối cảnh Trường tiểu học Bình Chuẩn 3 (Ảnh: P.D.).

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cũng bày tỏ mong muốn nhà đầu tư tiếp tục đồng hành trong việc trang bị các phòng học chức năng, đặc biệt là phòng học STEM, lĩnh vực đang được Trung ương quan tâm và khuyến khích triển khai rộng rãi.

Ngành Giáo dục và Đào tạo TPHCM sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và các đơn vị có liên quan theo dõi, hỗ trợ trong quá trình xây dựng để công trình hoàn thành đúng tiến độ.