Theo báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo gửi Ủy ban nhân dân TPHCM vào ngày 12/1/2026, dự án xây dựng mới Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 tại phường Thuận Giao đã được thống nhất xem xét thực hiện theo hình thức xã hội hóa trên cơ sở đề xuất của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR).

Phát Đạt tài trợ kinh phí xây dựng Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 (Ảnh: Phát Đạt).

Trước đó, Phát Đạt đã cùng đại diện các cơ quan chức năng tiến hành khảo sát thực địa khu đất dự kiến xây dựng trường. Trên cơ sở đánh giá hiện trạng và nhu cầu học tập của học sinh địa phương, Phát Đạt đề xuất tài trợ toàn bộ kinh phí đầu tư xây dựng ngôi trường mới, đồng thời cam kết toàn bộ công trình sẽ bàn giao nhà nước quản lý, sử dụng theo đúng quy định.

Đề xuất này được đặt trong bối cảnh TPHCM đang rà soát quỹ đất và nguồn lực để đáp ứng chỉ tiêu phát triển mạng lưới trường học, đặc biệt tại các khu vực có tốc độ gia tăng dân số nhanh.

Theo hồ sơ dự án, Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 dự kiến được xây dựng trên khu đất công có diện tích khoảng 1,2ha, thuộc thửa đất số 95, tờ bản đồ số 24 do địa phương quản lý. Đây là khu đất đã được quy hoạch cho mục đích giáo dục nhưng chưa được đầu tư xây dựng trong thời gian qua.

Dự án có quy mô khoảng 30 phòng học cùng các hạng mục phụ trợ, đáp ứng sĩ số khoảng 35 học sinh mỗi lớp theo quy định hiện hành. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 145 tỷ đồng, toàn bộ từ nguồn vốn tự nguyện của doanh nghiệp, triển khai theo hình thức “chìa khóa trao tay”, từ thiết kế, thi công đến hoàn thiện và bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

Nhu cầu xây dựng Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 xuất phát từ thực trạng phát triển của phường Thuận Giao hiện nay. Đây là địa bàn có mật độ dân số cao, tốc độ gia tăng dân số cơ học lớn do nằm gần các khu công nghiệp, thu hút đông đảo người lao động đến sinh sống và làm việc.

Áp lực dân số gia tăng nhanh chóng đã tạo ra sức ép lớn đối với hệ thống trường lớp hiện hữu, nhất là bậc tiểu học - cấp học nền tảng đối với sự phát triển của trẻ em và cộng đồng. Trong khi đó, việc đầu tư các công trình giáo dục mới từ ngân sách nhà nước cần thời gian chuẩn bị và bố trí nguồn lực đáng kể.

Thiết kế phác thảo của công trình Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 (Ảnh: Phát Đạt).

Trong bối cảnh đó, việc sớm bổ sung một cơ sở giáo dục đạt chuẩn không chỉ giúp giải quyết bài toán quá tải trước mắt, mà còn tạo nền tảng ổn định cho sự phát triển của cộng đồng dân cư trong trung và dài hạn. Một ngôi trường mới, được xây dựng đồng bộ về cơ sở vật chất, không gian học tập và sinh hoạt, sẽ góp phần cải thiện chất lượng giáo dục, bảo đảm điều kiện học tập an toàn cho học sinh. Đồng thời nâng cao chất lượng sống cho người dân trên địa bàn.

Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp địa phương phát triển bền vững trong quá trình mở rộng quy mô dân cư và hoạt động kinh tế với tốc độ nhanh.

Từ góc nhìn phát triển đô thị, dự án Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 cho thấy sự gặp nhau giữa nhu cầu thực tiễn của địa phương và cách tiếp cận chủ động của doanh nghiệp.

Việc Phát Đạt lựa chọn đầu tư cho giáo dục - một lĩnh vực nền tảng của đô thị - phản ánh tư duy đồng hành cùng chính quyền trong việc giải quyết các “điểm nghẽn” hạ tầng xã hội. Thay vì những hoạt động tài trợ mang tính ngắn hạn, Phát Đạt lựa chọn tham gia trực tiếp vào việc tạo lập các giá trị công cộng có khả năng lan tỏa lâu dài, phù hợp với định hướng phát triển của TPHCM.

Tuần qua, Câu lạc bộ Thiện nguyện của Phát Đạt cũng vừa thực hiện chuyến trao 75 suất học bổng cho học sinh các trường bị ảnh hưởng bão lụt tại xã Tuy An Tây - Đắk Lắk (Ảnh: Phát Đạt).

Cách Phát Đạt triển khai dự án cũng thể hiện hướng thực thi phát triển bền vững hiệu quả trong bối cảnh đô thị lớn. Phát triển bền vững không chỉ là cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường, mà còn là bảo đảm sự phát triển hài hòa của các cấu phần xã hội, trong đó giáo dục giữ vai trò then chốt.

Khi doanh nghiệp chủ động tham gia vào việc củng cố hạ tầng giáo dục, lợi ích mang lại không chỉ cho cộng đồng địa phương, mà còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tính ổn định của đô thị trong dài hạn.

Trong chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030, Phát Đạt xác định định hướng phát triển bền vững của doanh nghiệp gắn liền với mục tiêu phát triển chung của TPHCM. Việc tài trợ toàn bộ kinh phí xây dựng Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 có thể xem là một minh chứng cụ thể cho định hướng đó, khi doanh nghiệp không đứng ngoài các bài toán phát triển của đô thị, mà lựa chọn đồng hành cùng chính quyền và địa phương bằng những dự án cụ thể, có giá trị xã hội rõ ràng và đo lường được.

Nhìn từ câu chuyện Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3, khi doanh nghiệp và chính quyền cùng chung một tầm nhìn phát triển, các mục tiêu về đô thị bền vững sẽ được hiện thực hóa thông qua những công trình cụ thể, phục vụ trực tiếp đời sống người dân. Theo đại diện Phát Đạt, dự án không chỉ là một hoạt động xã hội hóa giáo dục, mà còn là bước đi thể hiện vai trò của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng TPHCM trên con đường phát triển dài hạn, có trách nhiệm và bền vững.