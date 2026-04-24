Cô giáo ngất xỉu vì tụt huyết áp, phản ứng của học sinh gây chú ý

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền đoạn video ghi lại tình huống xảy ra tại một trường học ở thành phố Lục Bàn Thủy, tỉnh Quý Châu, thu hút sự chú ý của đông đảo người dùng.

Theo hình ảnh từ camera giám sát tại Trường Thanh Vân, sự việc xảy ra khi cô Trương đang đứng lớp thì bất ngờ cảm thấy không khỏe. Không muốn làm gián đoạn tiết học, cô rời khỏi lớp và đi ra hành lang.

Biểu hiện bất thường của cô nhanh chóng được một nhóm học sinh trong lớp nhận ra. Khi thấy cô giáo bước ra khỏi lớp, nhiều học sinh lập tức rời khỏi chỗ ngồi, chạy theo ra ngoài để kiểm tra tình hình.

Các em học sinh kịp thời đỡ cô giáo ngất xỉu (Nguồn: Xiaohongshu).

Camera hành lang cho thấy cô Trương bắt đầu lảo đảo, có dấu hiệu mất thăng bằng. Trước khi ngã xuống, các học sinh đã kịp thời có mặt, đỡ lấy cô, dìu cô ngồi xuống ghế và hỗ trợ.

Theo thông tin sau đó, nguyên nhân được xác định là do cô bị tụt huyết áp dẫn đến choáng váng, sự việc không gây hậu quả nghiêm trọng.

Chia sẻ sau khi tỉnh lại và xem lại đoạn video, cô Trương cho biết thời điểm đó đầu óc choáng váng, trước mắt tối đen, nhưng cô không ngã xuống đất mà ngã trong vòng tay của học sinh. Chính trải nghiệm cảm động này khiến cô giáo càng muốn tiếp tục gắn bó với công việc giảng dạy.

Đoạn video sau khi được đăng tải đã nhận nhiều bình luận tích cực, trong đó nhiều ý kiến đánh giá cao phản ứng nhanh và sự chủ động của các học sinh trong tình huống bất ngờ.

Việc học sinh kịp thời nhận ra dấu hiệu bất thường và chủ động hỗ trợ giáo viên không chỉ là phản xạ tức thời, mà còn phản ánh mức độ quan tâm và kết nối trong lớp học.

Trong bối cảnh các vấn đề về hành vi, thái độ của học sinh đôi khi gây tranh luận, những hình ảnh như vậy góp thêm góc nhìn tích cực, nhấn mạnh vai trò của môi trường giáo dục trong việc hình thành kỹ năng ứng xử và sự quan tâm đến người khác.