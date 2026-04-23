Lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và ngày 30/4-1/5 của học sinh 34 tỉnh thành

Học sinh cả nước chuẩn bị bước vào 2 kỳ nghỉ lễ quan trọng trong tháng 4 và tháng 5 năm 2026.

Theo thông báo chính thức từ Sở GD&ĐT các tỉnh thành, nhiều địa phương cho phép nghỉ tối đa 7 ngày nhờ cộng dồn 2 ngày nghỉ cuối tuần liền kề.

Cụ thể, học sinh được nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 3 ngày (từ thứ bảy ngày 25/4 đến hết thứ hai ngày 27/4) và nghỉ lễ 30/4-1/5 trong 4 ngày (từ thứ năm ngày 30/4 đến hết chủ nhật ngày 3/5).

Các Sở GD&ĐT áp dụng phương án này hiện có Cà Mau, Đồng Tháp, Cao Bằng, Hưng Yên, Tây Ninh.

Các tỉnh còn lại chỉ áp dụng với những đơn vị thực hiện lịch nghỉ cố định thứ bảy. Với những trường học không nghỉ cố định thứ bảy, người đứng đầu nhà trường căn cứ vào kế hoạch dạy học cụ thể để bố trí lịch nghỉ phù hợp.

Liên quan tới việc hoán đổi ngày học để kéo dài kỳ nghỉ lễ thành 9 ngày liên tục, ngành giáo dục Hải Phòng, Gia Lai, Lâm Đồng ra văn bản thông báo khẳng định không có chủ trương này. Điều này đồng nghĩa với việc, dù 2 kỳ nghỉ lễ rất gần nhau, học sinh vẫn phải trở lại trường đi học trong 2 ngày 28-29/4.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các trường tuyệt đối không tự ý dạy bù, dồn tiết hoặc dồn tiến độ chương trình nhằm mục đích cho học sinh nghỉ dài ngày trái quy định.

Bên cạnh đó, trong thông báo gửi các cơ sở giáo dục, sở GD&ĐT các tỉnh thành như Hà Nội, Tây Ninh, Cao Bằng, Đắk Lắk đều yêu cầu nhà trường bố trí lực lượng trực 24/7 để đảm bảo an ninh, phòng chống cháy nổ.

Đồng thời, ngay sau khi kết thúc kỳ nghỉ, tất cả các trường phải nhanh chóng đưa hoạt động dạy và học trở lại bình thường vào thứ hai, ngày 4/5, đảm bảo đúng khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026.