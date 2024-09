Không tuyển sinh trái tuyến, trưởng phòng bị vu nhận tiền "chạy trường"

Ngày 14/9, ông Nguyễn Văn Hưng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố Quảng Ngãi, cho biết thông tin ông nhận 30 triệu đồng cho một suất "chạy" vào lớp 6 Trường THCS Nguyễn Nghiêm là vu khống.

Ông Hưng lý giải, theo quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2024-2025 của UBND thành phố Quảng Ngãi, Trường THCS Nguyễn Nghiêm được giao chỉ tiêu tuyển 326 học sinh cho 8 lớp.

Trường THCS Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi (Ảnh: Quốc Triều).

Chỉ tiêu này dựa trên số lượng học sinh lớp 5 của năm học 2023-2024 trên địa bàn phường Nguyễn Nghiêm.

Năm học 2024-2025 là năm đầu tiên thành phố Quảng Ngãi thực hiện chủ trương học sinh lớp 5 của phường, xã nào sẽ được tuyển vào lớp 6 của trường THCS thuộc phường, xã đó.

Đối với một số trường hợp đặc biệt như gia đình hoặc cha mẹ từ địa phương ngoài thành phố Quảng Ngãi chuyển về cư trú, công tác tại thành phố Quảng Ngãi, phòng sẽ xin ý kiến của UBND thành phố Quảng Ngãi để tiếp nhận.

Đối với Trường THCS Nguyễn Nghiêm, năm học 2024-2025, trường này tuyển được 325 học sinh, giảm 1 trường hợp so với chỉ tiêu được phê duyệt. Điểm trường này không nhận một học sinh nào trái tuyến.

Theo ông Hưng, chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 năm học 2024-2025 của Trường THCS Nguyễn Nghiêm không tăng, không có học sinh lớp 5 từ trường khác chuyển về. Như vậy không thể có chuyện chạy trường như thông tin đăng tải trên mạng xã hội.

Ngày 3/9, một số hội nhóm trên Facebook tại Quảng Ngãi đăng tải thông tin: Để có một suất vào Trường THCS Nguyễn Nghiêm, phụ huynh phải tốn 30 triệu đồng trở lên cho Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Quảng Ngãi.

Thông tin này được nhiều người dùng mạng xã hội chia sẻ và nhận nhiều bình luận trái chiều.

Theo ông Hưng, nội dung đăng tải trên mạng xã hội là vu khống, ảnh hưởng đến uy tín cá nhân ông. Mặt khác, thông tin này còn làm ảnh hưởng đến ngành giáo dục thành phố Quảng Ngãi.

Do đó ông Hưng đã báo cáo lãnh đạo UBND thành phố Quảng Ngãi, đồng thời đề nghị công an vào cuộc điều tra, truy tìm người đăng tin vu khống.

"Công an đã xác minh, yêu cầu một số trang mạng xã hội gỡ thông tin đã chia sẻ. Do người đăng thông tin sử dụng tài khoản ảo nên công an tiếp tục điều tra", ông Hưng thông tin.

Nhiều năm qua, việc tuyển sinh các lớp đầu cấp tại một số điểm trường thuộc phường Nguyễn Nghiêm, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Chánh Lộ của thành phố diễn ra khá "nóng". Đi kèm theo đó là thông tin nhiều phụ huynh phải "chạy trường".

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trà Thanh Danh, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi, cho biết đã tiếp nhận thông tin sự việc.

Theo ông Danh, thông tin này ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục thành phố Quảng Ngãi. Do đó, UBND thành phố Quảng Ngãi đã chỉ đạo Thanh tra thành phố theo dõi, xác minh thông tin vụ việc.

"Thanh tra thành phố sẽ thực hiện các biện pháp theo thẩm quyền để xem xét vụ việc. Trên cơ sở đó thanh tra sẽ tham mưu UBND thành phố chỉ đạo xử lý", ông Danh nói.