Trưởng phòng giáo dục tố bị vu khống "nhận 30 triệu đồng chạy trường"

Ngày 5/9, ông Nguyễn Văn Hưng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố Quảng Ngãi, xác nhận công an đang điều tra, truy tìm người vu khống ông trên mạng xã hội.

Ngày 3/9, một số hội nhóm trên Facebook tại Quảng Ngãi đăng tải thông tin: "Để có 1 suất vào trường cấp 2 Nguyễn Nghiêm, phụ huynh phải tốn 30 triệu đồng trở lên cho ông Hưng - tp GD QN".

Thông tin này được nhiều người dùng mạng xã hội chia sẻ và nhận nhiều bình luận trái chiều.

Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Quảng Ngãi đề nghị công an điều tra người đăng tải thông tin sai lệch về việc ông nhận tiền "chạy trường" (Ảnh chụp màn hình).

Theo ông Hưng, nội dung đăng tải trên mạng xã hội là vu khống, ảnh hưởng đến uy tín cá nhân ông. Mặt khác, thông tin này còn làm ảnh hưởng đến ngành giáo dục thành phố Quảng Ngãi.

Do đó ông Hưng đã báo cáo lãnh đạo UBND thành phố Quảng Ngãi, đồng thời đề nghị công an vào cuộc điều tra, truy tìm người đăng tin vu khống.

"Công an đã xác minh, yêu cầu một số trang mạng xã hội gỡ thông tin đã chia sẻ. Do người đăng thông tin sử dụng tài khoản ảo nên công an tiếp tục điều tra", ông Hưng thông tin.

Nhiều năm qua, việc tuyển sinh các lớp đầu cấp tại một số điểm trường thuộc phường Nguyễn Nghiêm, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Chánh Lộ của thành phố diễn ra khá "nóng". Đây là các điểm trường được cho là có chất lượng đào tạo tốt nhất. Đi kèm theo đó là thông tin nhiều phụ huynh phải "chạy trường".

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trà Thanh Danh, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi, cho biết đã tiếp nhận thông tin sự việc.

Theo ông Danh, thông tin này ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục thành phố Quảng Ngãi. Do đó, UBND thành phố đã chỉ đạo Thanh tra thành phố theo dõi, xác minh thông tin vụ việc.

"Thanh tra thành phố sẽ thực hiện các biện pháp theo thẩm quyền để xem xét vụ việc. Trên cơ sở đó thanh tra sẽ tham mưu UBND thành phố chỉ đạo xử lý", ông Danh nói.

Hồi tháng 1, UBND thành phố Quảng Ngãi có kết luận kiểm tra công tác tuyển sinh vào lớp 1 tại trường Tiểu học Trần Phú. Việc này được thực hiện khi có nhiều người phản ánh Trường Tiểu học Trần Phú vi phạm trong tuyển sinh.

Theo phản ánh, Trường Tiểu học Trần Phú yêu cầu học sinh được tuyển sinh phải có hộ khẩu tại phường Trần Phú. Tuy nhiên, trường ưu tiên cho con em của cán bộ ngành dầu khí với lý do các gia đình này có nhiều đóng góp cho địa phương. Trong khi những trường hợp này chỉ tạm trú mà không có hộ khẩu thường trú trên địa bàn phường.

Người dân cũng phản ánh, công tác tuyển sinh không thống nhất số lượng đầu kỳ và cuối kỳ. Điều này tạo điều kiện phát sinh tiêu cực, tạo dư luận xã hội không tốt khi có thông tin "có phong bì thì mới được tiếp nhận vào trường".

Qua kiểm tra, UBND thành phố Quảng Ngãi kết luận không phát hiện sai phạm trong việc tuyển sinh tại Trường Tiểu học Trần Phú.

UBND thành phố Quảng Ngãi không phát hiện tiêu cực trong hoạt động tuyển sinh. Thời gian qua, chính quyền địa phương cũng không tiếp nhận đơn thư tố cáo, khiếu nại của cá nhân, tổ chức nào về nội dung này.